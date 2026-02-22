Erzurumspor, sahasında 4 golle kazandı!

1. Lig 27. hafta maçında Erzurumspor FK, Serik Spor'u ağırladı. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazanmasını bildi.
Erzurumspor'a galibiyet golleri; 12. dakikada Montas (kendi kalesine), 38. dakikada Mustafa Fettahoğlu, 82. dakikada Fernando ve 83. dakikada Sefa Akgün kaydetti.
Akdeniz ekibi, 33. dakikada Topalli ile penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Erzurumspor, puanını 57'ye yükseltirken, Serik Spor 29 puanda kaldı.
1.Lig'de gelecek hafta Erzurumspor, Vanspor FK, deplasmanına gidecek. Serik Spor, Sivasspor'u ağırlayacak.