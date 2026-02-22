Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Eyüp 90+1’de güldü ateşten çıktı
BAHADIR BEYARSLAN
Alt sıraları ilgilendiren maçta Eyüpspor, Levent Şahin'i göreve getiren Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek düşme hattından çıktı. Karşılaşmada tempo oldukça düşük kaldı ve uzun süre sessiz geçti. Rölantide giden mücadelede sahneye Metehan Altunbaş çıktı. Oyuna girdikten 8 dakika sonra 90+1'de ağları sarsan futbolcu, maçın da kahramanı oldu. Eyüpspor, sahasında 6 maç sonra kazandı. 23 puanda düşme hattına yaklaşan Gençlerbirliği'nin galibiyet hasreti de 3 karşılaşmaya yükseldi.



TERİM'DEN DESTEK
Türk futbolunun efsane teknik direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği'nin başına geçen eski yardımcısı Levent Şahin'i ilk maçında yalnız bırakmadı. Terim, müsabakayı kızı Merve Terim Çetin ile beraber izledi.

