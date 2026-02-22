Eyüp 90+1’de güldü ateşten çıktı

Alt sıraları ilgilendiren maçta Eyüpspor
, Levent Şahin
'i göreve getiren Gençlerbirliği
'ni 1-0 yenerek düşme hattından çıktı. Karşılaşmada tempo oldukça düşük kaldı ve uzun süre sessiz geçti. Rölantide giden mücadelede sahneye Metehan Altunbaş çıktı. Oyuna girdikten 8 dakika sonra 90+1'de ağları sarsan futbolcu, maçın da kahramanı oldu.
Eyüpspor, sahasında 6 maç sonra kazandı. 23 puanda düşme hattına yaklaşan Gençlerbirliği'nin galibiyet hasreti de 3 karşılaşmaya yükseldi.
TERİM'DEN DESTEK
Türk futbolunun efsane teknik direktörü Fatih Terim
, Gençlerbirliği'nin başına geçen eski yardımcısı Levent Şahin'i ilk maçında yalnız bırakmadı. Terim, müsabakayı kızı Merve Terim Çetin ile beraber izledi.