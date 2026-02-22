Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fatih Karagümrük ile Samsunspor yenişemedi!
Giriş Tarihi: 22.02.2026 22:02

Fatih Karagümrük ile Samsunspor yenişemedi!

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Fatih Karagümrük ile Samsunspor arasındaki maçta gol sesi çıkmadı.

AA Futbol
Fatih Karagümrük ile Samsunspor yenişemedi!
  • ABONE OL

Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Samsunspor'u konuk etti. Karşılaşma 0-0'lık beraberlikle noktalandı.

Bu sonucun ardından Samsunspor 31, Fatih Karagümrük ise 13 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

24. dakikada Esgaio'nun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Verde, Assoumou'yu çalımladıktan sonra ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Okan, meşin yuvarlağı çeldi.

30. dakikada Larsson'un pasıyla topla buluşan Verde'nin ceza yayı sağ çaprazından çektiği şutta kaleci Okan, yakın direğin dibinden topu kornere tokatladı.

37. dakikada Lichnovsky'nin uzun pasında sol kanatta topla buluşan Babicka, yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı Larsson'a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazından vuruşunda kaleci Okan'ın kurtardığı topu Zeki Yavru, kornere gönderdi.

Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

69. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Makoumbou'nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin solundan auta gitti.

77. dakikada Satka'dan topu kapan Tiago Çukur sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Okan, yaptığı kurtarışla topu kornere gönderdi.

Karşılaşma, 0-0 sona erdi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih Karagümrük ile Samsunspor yenişemedi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz