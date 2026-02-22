Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ‘Fenerbahçe, Jhon Duran’dan kurtuldu’
Giriş Tarihi: 22.02.2026

‘Fenerbahçe, Jhon Duran’dan kurtuldu’

‘Fenerbahçe, Jhon Duran’dan kurtuldu’
  • ABONE OL
Devre arasında F.Bahçe'den ayrılarak Zenit'e giden Jhon Duran ile ilgili Rus menajer Dmitry Selyuk, çarpıcı yorumlar yaptı. Selyuk, "Duran, İngiltere'de çok iyi performans gösterdi ama sonra çok takım değiştirdi. Burada çok önemli bir nokta var: Toparlayıp tekrar üst düzey kulüplerin satın almak isteyeceği türden bir oyuncu olmaya karar verdi mi, yoksa tam tersine Zenit'ten sonra kimse ona ihtiyaç duymayacak mı? Anladığım kadarıyla, Fenerbahçe ondan kurtuldu ve kendilerini kurtardı" ifadelerini kullandı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Fenerbahçe, Jhon Duran’dan kurtuldu’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz