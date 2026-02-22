‘Fenerbahçe, Jhon Duran’dan kurtuldu’

Devre arasında F.Bahçe'den ayrılarak Zenit
'e giden Jhon Duran
ile ilgili Rus menajer Dmitry Selyuk, çarpıcı yorumlar yaptı. Selyuk, "Duran, İngiltere'de çok iyi performans gösterdi ama sonra çok takım değiştirdi. Burada çok önemli bir nokta var: Toparlayıp tekrar üst düzey kulüplerin satın almak isteyeceği türden bir oyuncu olmaya karar verdi mi, yoksa tam tersine Zenit'ten sonra kimse ona ihtiyaç duymayacak mı? Anladığım kadarıyla, Fenerbahçe
ondan kurtuldu ve kendilerini kurtardı" ifadelerini kullandı.