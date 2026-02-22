Fenerbahçe ve Kasımpaşa 46. randevuda!





İÇ SAHA KARNESİ

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon evinde 10 maça çıktı. Kocaelispor, Trabzonspor, Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında sahadan galibiyetle ayrılan Kanarya; Alanyaspor, Galatasaray ve Göztepe ile de berabere kaldı. Fenerbahçe, iç sahada kazandığı müsabakaların 3'ünde kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertliler, bu müsabakalarda 23 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü.



LİGİN NAMAĞLUP TEK TAKIMI

Fenerbahçe, ligde son olarak Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek bu sezonki namağlup ünvanını sürdürdü. Sarı-lacivertliler böylece lig tarihinde de ilk kez ilk 22 maçta yenilgi yaşamadı. Kanarya, Kasımpaşa karşısında da rekorunu geliştirmek için de sahaya çıkacak.



SKRINIAR VE ALVAREZ SAKAT

Sarı-lacivertlilerin, Nottingham Forest ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen Milan Skriniar ile bileğinde yaşadığı sakatlık sonrası operasyon geçiren Edson Alvarez, Kasımpaşa maçının kadrosunda olmayacak.



6 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesinde Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Archie Brown, Mert Müldür, Nelson Semedo ve Ederson, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu 6 futbolcu mücadelede sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.



EN GOLCÜ TALISCA

Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, bu sezon attığı gollerle galibiyetlerde en önemli paya sahip oldu. Ligde 13 golü bulunan Talisca, tüm kulvarlarda da 21 gol kaydederek takımının en golcü ismi olarak yer alıyor. 32 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de son 7 maçta da 7 gol, 2 asistlik katkı sağladı.



EMRE BELÖZOĞLU, ESKİ TAKIMINA 9. KEZ RAKİP

Futbolculuk döneminde 2008-2015 ve 2019-2020 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Emre Belözoğlu, teknik direktör olarak eski takımına 9. kez rakip olacak. Belözoğlu, sarı-lacivertlilerde ayrıca 2020-2021 sezonunda sportif direktör ve teknik direktör olarak da görev yaptı. Emre Belözoğlu; Başakşehir, MKE Ankaragücü ve Antalyaspor'u çalıştırdığı dönemlerde 6'sı Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere Kanarya ile 8 kez karşılaştı. Belözoğlu'nun takımları 2 galibiyet, 6 mağlubiyet aldı.

Sezona Antalyaspor ile başlayan ve aralık ayında Kasımpaşa'nın başına geçen 45 yaşındaki teknik adam ayrıca 4. farklı takımla sarı-lacivertlilere karşı mücadele edecek.