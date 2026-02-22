Fenerbahçe’de 6 futbolcu kart sınırında!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın oynayacağı Kasımpaşa ile ligde 46. kez karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.

Sarı-lacivertliler, ligde 15 galibiyet, 7 beraberlikle topladığı 52 puanla 2. sırada yer alıyor. Lacivert-beyazlılar ise 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 19 puan topladı ve 16. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe, Paşa karşısında gelmesi durumunda lider Galatasaray ile puanları eşitleyecek.



SKRINIAR VE ALVAREZ SAKAT

Sarı-lacivertlilerin, Nottingham Forest ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen Milan Skriniar ile bileğinde yaşadığı sakatlık sonrası operasyon geçiren Edson Alvarez, Kasımpaşa maçının kadrosunda olmayacak.

6 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesinde Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Archie Brown, Mert Müldür, Nelson Semedo ve Ederson, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu 6 futbolcu mücadelede sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

BELÖZOĞLU 9.KEZ RAKİP

Futbolculuk döneminde 2008-2015 ve 2019-2020 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Emre Belözoğlu, teknik direktör olarak eski takımına 9. kez rakip olacak. Belözoğlu, sarı-lacivertlilerde ayrıca 2020-2021 sezonunda sportif direktör ve teknik direktör olarak da görev yaptı. Emre Belözoğlu; Başakşehir, MKE Ankaragücü ve Antalyaspor'u çalıştırdığı dönemlerde 6'sı Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere Kanarya ile 8 kez karşılaştı. Belözoğlu'nun takımları 2 galibiyet, 6 mağlubiyet aldı.

Sezona Antalyaspor ile başlayan ve aralık ayında Kasımpaşa'nın başına geçen 45 yaşındaki teknik adam ayrıca 4. farklı takımla sarı-lacivertlilere karşı mücadele edecek.

TANIDIK YÜZLER KASIMPAŞA'DA

Fenerbahçe'nin sezon içerisinde kadro dışı kararı aldığı İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao, bu transfer döneminde Kasımpaşa'ya gitmişti. 3 futbolcu bu sefer Kadıköy'e rakip olarak çıkacak. İrfan Can ve Becao, lacivert-beyazlılarda sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek. Öte yandan İrfan Can ve Cenk, yeni takımlarında ilk gollerini geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük'e karşı attı.