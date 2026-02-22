Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de 6 futbolcu kart sınırında!
Giriş Tarihi: 22.02.2026 11:35

Fenerbahçe'de 6 futbolcu kart sınırında!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftası kapanış maçında yarın saat 20.00'de Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Fenerbahçe'de 6 futbolcu kart ceza sınırında yer alıyor.

İHA
Fenerbahçe’de 6 futbolcu kart sınırında!
  • ABONE OL

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın oynayacağı Kasımpaşa ile ligde 46. kez karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.

Sarı-lacivertliler, ligde 15 galibiyet, 7 beraberlikle topladığı 52 puanla 2. sırada yer alıyor. Lacivert-beyazlılar ise 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 19 puan topladı ve 16. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe, Paşa karşısında gelmesi durumunda lider Galatasaray ile puanları eşitleyecek.

SKRINIAR VE ALVAREZ SAKAT

Sarı-lacivertlilerin, Nottingham Forest ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen Milan Skriniar ile bileğinde yaşadığı sakatlık sonrası operasyon geçiren Edson Alvarez, Kasımpaşa maçının kadrosunda olmayacak.

6 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesinde Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Archie Brown, Mert Müldür, Nelson Semedo ve Ederson, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu 6 futbolcu mücadelede sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

BELÖZOĞLU 9.KEZ RAKİP

Futbolculuk döneminde 2008-2015 ve 2019-2020 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Emre Belözoğlu, teknik direktör olarak eski takımına 9. kez rakip olacak. Belözoğlu, sarı-lacivertlilerde ayrıca 2020-2021 sezonunda sportif direktör ve teknik direktör olarak da görev yaptı. Emre Belözoğlu; Başakşehir, MKE Ankaragücü ve Antalyaspor'u çalıştırdığı dönemlerde 6'sı Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere Kanarya ile 8 kez karşılaştı. Belözoğlu'nun takımları 2 galibiyet, 6 mağlubiyet aldı.

Sezona Antalyaspor ile başlayan ve aralık ayında Kasımpaşa'nın başına geçen 45 yaşındaki teknik adam ayrıca 4. farklı takımla sarı-lacivertlilere karşı mücadele edecek.

TANIDIK YÜZLER KASIMPAŞA'DA

Fenerbahçe'nin sezon içerisinde kadro dışı kararı aldığı İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao, bu transfer döneminde Kasımpaşa'ya gitmişti. 3 futbolcu bu sefer Kadıköy'e rakip olarak çıkacak. İrfan Can ve Becao, lacivert-beyazlılarda sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek. Öte yandan İrfan Can ve Cenk, yeni takımlarında ilk gollerini geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük'e karşı attı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de 6 futbolcu kart sınırında!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz