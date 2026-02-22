Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fırtına sert esecek
Giriş Tarihi: 22.02.2026

Fırtına sert esecek

Trabzonspor, Fenerbahçe mağlubiyetinin yarasını saracak. Gaziantep FK'ya konuk olacak bordomavililerde teknik patron Fatih Tekke, oyuncularından agresif futbol istedi

YUNUS EMRE SEL
Fırtına sert esecek
  • ABONE OL
Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanına 3 puan parolasıyla çıkacak. Teknik direktör Fatih Tekke, geçen hafta Fenerbahçe (3-2) mağlubiyetinin yaralarını sarmak için çıkacakları maçta oyuncularından agresif ve tempolu bir oyun beklediğini iletti. Son iki karşılaşmanın ilk 11'inde bir değişikliğe gitmeyen 48 yaşındaki hocanın, yine aynı kadroyla sahaya çıkması bekleniyor. Sağ kanatta Augusto, solda Mustafa şans bulacak. Trabzonspor, Gaziantep'i deplasmanda yenerek yeni bir galibiyet serisi başlatmanın peşinde. Bordo-mavili takımda sarı kart sınırında bulunan Muçi, Savic ve Folcarelli kart görmeleri halinde haftaya oynanacak Karagümrük maçında görev alamayacak.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Fırtına sert esecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz