Fırtına sert esecek

Trabzonspor
, Gaziantep FK deplasmanına 3 puan parolasıyla çıkacak. Teknik direktör Fatih Tekke
, geçen hafta Fenerbahçe (3-2) mağlubiyetinin yaralarını sarmak için çıkacakları maçta oyuncularından agresif ve tempolu bir oyun beklediğini iletti. Son iki karşılaşmanın ilk 11'inde bir değişikliğe gitmeyen 48 yaşındaki hocanın, yine aynı kadroyla sahaya çıkması bekleniyor.
Sağ kanatta Augusto, solda Mustafa şans bulacak. Trabzonspor, Gaziantep'i deplasmanda yenerek yeni bir galibiyet serisi başlatmanın peşinde. Bordo-mavili takımda sarı kart sınırında bulunan Muçi, Savic ve Folcarelli kart görmeleri halinde haftaya oynanacak Karagümrük maçında görev alamayacak.