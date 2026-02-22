Hayali gerçek oldu

Real Madrid
'den 2021 yılında ayrılmasının ardından takım çalıştırmayan Zinedine Zidane
'ın yeni durağı belli oluyor. 53 yaşındaki teknik adam, 2026 Dünya Kupası'nın ardından yıllardır hayalini kurduğu Fransa Milli Takımı'nın başına geçecek.
Zidane ve Futbol Federasyonu arasında efsane ismin dev turnuva sonrası takımı devralması yönünde sözlü bir anlaşması olduğu belirtildi. Mevcut teknik direktör Didier Deschamps, 2026 Dünya Kupası sonrası görevinden ayrılacak.
Antrenörlük kariyerine Real Madrid akademisinde başlayan Zidane, 2015-16'da A takıma geçti. 2018'de ayrılan Fransız teknik adam, 1 yıl sonra yeniden göreve getirildi ve 2021'e kadar çalıştı.
SON KARŞILAŞMASI BİN 736 GÜN ÖNCE
2021'de Real Madrid'den ayrılan Zinedine Zidane, uzun süredir teknik direktörlüğe hasret durumda. En son saha kenarında La Liga'da eflatun-beyazlıların Villarreal'i 2-1 yendiği karşılaşmada olan Fransız hoca, bin 736 günlük hasretini bitirecek.
Zidane, Real Madrid'de 3 Şampiyonlar Ligi, 2 La Liga, 2 UEFA Süper Kupa, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve 2 İspanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.