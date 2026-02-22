Kante’yi 1 ay daha bekleyeceğiz

Fenerbahçe'de özellikle Kante konusunda büyük bir tartışma var. Fransız futbolcunun hem maliyeti hem de performansı ile ilgili ciddi eleştiriler yapılıyor. Siz bu transfere ve oyuncunun performansı için ne diyorsunuz?
Kante'yi tartışamayız ama fizik olarak çok geride olduğu da ortada. Tedesco, onu baştan oynatarak hem bu açığını kapatmasını istiyor hem de alışma sürecini çabuklaştırmanın peşinde. Yüzde 50'sini bile göremedik geçen üç maçta.
Zamana ihtiyacı olduğu çok açık. En az bir aya daha ihtiyacı var ve kırılma maçları başladığında da bu süre dolacak.
Kante performansı takımı başkalaştırır. Bekleyeceğiz.
TEPKİ SAHADAKİ ACİZ OYUNAYDI
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki 3-0'lık mağlubiyeti büyük eleştiri konusu oldu. Bu kadar ağır tepki olması normal mi?
Tepki yenilgiye değil, sahadaki aciz oyunaydı. Trabzon deplasmanından, hem de çok beğenilen bir oyunla döndükten sonra hepimizin beklentisinin tam tersi oldu.
Nasıl Trabzonspor Fenerbahçe
karşısında çaresiz kaldıysa, Nottingham da aynısını yaptı. Aston Villa ile başa baş oynayan takım, aynı oyuncu profili ile bu hale nasıl düştü? Sanırım Trabzonspor maçının yıpranması, getirdiği yorgunluk, bu maçta futbolcular üzerinde çok etkili oldu.
SKRİNİAR YOKSA GUENDOUZİ VAR!
Skriniar sakatlandı. Bana göre Fenerbahçe savunmasının kalbiydi… Fenerbahçe onsuz oynayacağı maçlarda sahada sıkıntı yaşayacak mı? Sarı-lacivertli takımı neler bekliyor?
Sadece savunmanın değil, takımın da kalbiydi Skriniar. Performansının yanı sıra, lider karakteri ile de büyük yer kaplıyordu. Hem alışkanlıklar hem de o aklın eksikliğini hissedecekler.
Skriniar'ın oynamayacağı maçlar kağıt üstünde yönetilecek gibi. Çağlar ve Yiğit Efe'ye büyük görev düşecek. Biraz önce Fenerbahçe'nin yenilgisizliğinden bahsettik. Skriniar işte bu ünvanın yazarlarından. Sonuç; Guendouzi'ye çok iş düşecek.
SARAN KENDİNE KAÇIŞ RAMPASI YAPTI
Fenerbahçe kulislerini yakından takip ediyorsunuz. Seçime dair bir gelişme var mı? Sizce sürpriz adaylar çıkabilir mi? Bundan sonraki günlerde bizi neler bekliyor? Saran "Adayım" demedi...
Bu işe soyunacak ciddi isimler var, hazırlıklarını da yapıyorlar. Tek ortak nokta, Sadettin Saran
'ın aday olup-olmayacağı. Herkes Saran'ın 2027'ye kadar görevinde kalması gerektiğini düşünüyor. Bu seçim kararı sürpriz oldu. Sanki Saran kendisine bir 'kaçış rampası' yaptı. İşler iyi ise devam, olmazsa vedalaşma gibi. Yönetimini de yenilemek istiyor olabilir.
Seçim kararı aldı ama aday mı bilinmiyor. Camia bunun farkında ve seçenek için de refleks üretecek durumda.
HESAPLAŞMA SEZON SONUNDA!
Galatasaray'da iki tane büyük oyuncu var; Osimhen ve İcardi. Fenerbahçe santrfor transferi yapmadı. Sadece elinde 19 yaşındaki Cherif var. Kalan haftalarda bu tartışma büyür mü?
Talisca ve Asensio bu tartışmayı sürekli erteliyorlar. Teknik heyet ve yönetim, Kante ile santrfor arasında tercih yaptı.
Elindekilere güvendi. Problem yaşanacak ilk maçta bu durum kaçınılmaz olarak gündeme gelir. Hatta gündemde yokken bile biz burada konuşuyoruz. Fenerbahçe ligde yenilmedi. Yarışın içinde ve oyun gücünü de ortaya koyuyor. Hesaplaşma zamanı sezon sonu olur.
TARAFTAR EDERSON OYUNUNA GELMESİN
Ederson yüz güldürmüyor. Yılda 12 milyon Euro kazanıyor. Aylık rakam 1 milyon Euro, Türk parasıyla 52 milyon TL. Performansı için ne yorum yaparsınız?
Şunu bilelim; bu parayı vermeseydiniz, alamazdınız. Ederson ile oynamak defans için büyük rahatlık, çekinmeden topu ona kullanıyorlar. 20 gol yenmiş. 'Hatalı' diyebileceğimiz çok az. Kimin yüzü, niye gülmüyor bir açıklasın bakalım. Bu takımın ligde yenilgisi yok. Güldürmeyen kaleci bu mudur? Ederson tartışması, sosyal medya trollemesidir. Her sezon Fenerbahçe'nin önemli oyuncuları için bu ateşe odun atarlar. Tadic'e 'Koşmuyor', Dzeko'ya 'Ağır' diyorlardı. Mumla arıyorsun bu oyuncuları şimdi. Hiç İcardi'nin kilolarının konuşulduğunu duydunuz mu? Fenerbahçe taraftarı oyuna gelmesin, üst düzey bir kaleciye sahip. Bu paralar verilmeseydi, Livakovic'e katlanırlardı.
TEDESCO'NUN GÜCÜ TRİBÜN!
Tedesco, Fenerbahçe'de mutlu olduğunu söyledi. Yönetimden sözleşmesi ile ilgili bir hamle bekliyor musunuz? Yoksa bunları konuşmak için erken mi?
Bildiğim kadarıyla sözleşmesi 1,5 yıllıktı. Sadettin Saran seçildiğinde hiç düşünmeden istifa edebileceğini de söyledi. Benzerlerinden çok farklı, onurlu ve iyi bir insan Tedesco. Çok genç, gidecek çok yolu var ve böylesine pahalı ve egolu oyunculardan oluşan kadroyu çok iyi yönetiyor. Ancak burası Fenerbahçe… Planlardan ziyade tabelanın konuşulduğu bir yer. Tedesco'nun en büyük gücü, taraftarın sevgisi. İlk defa bir hoca için tribün bestesi yapıldı. Yani; süreçte İtalyan hoca için sıkıntı olmaz.