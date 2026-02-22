Kayserispor, Antalyaspor’u son nefeste yıktı!

Süper Lig 23. hafta maçında Kayserispor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 1-0 kazandı.

Ligde 8 maç aranın ardından galip gelen sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren tek golü, 89.dakikada Talha Sarıarslan attı. Kayserispor, mücadelenin 69.dakikasında Benes'in ayağından bir de penaltı kaçırdı.

Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 19 yaparken, Akdeniz ekibi ise 23 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Kayserispor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Antalyaspor ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

8. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Doğukan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.



9. dakikada Cardoso'nun ortasında ceza sahası içinde topa yükselen Onugkha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.



16. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Sander van de Streek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.



40. dakikada Cardoso'nun ortasında ceza sahası içinde Onugkha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

51. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Denswil'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



61. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Storm uzak köşeye doğru şutunu çıkardı. Kaleci Bilal, köşeye giden topu parmaklarının ucuyla kornere çelmeyi başardı.



68. dakikada Makarov'a ceza sahası içerisinde Paal'ın yaptığı müdahale sonrası hakem Halil Umut Meler beyaz noktayı gösterdi.



69. dakikada penaltı atışını kullanan Benes'in şutunda meşin yuvarlak sağ direğin dibinden auta çıktı.



73. dakikada sağ kanattan Makarov'un ceza sahasına gönderdiği topa müsait pozisyondaki Chalov dokundu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.



78. dakikada Furkan'ın sağ kanattan ortasına yükselen Chalov'un kafa vuruşunda top kaleci Julian'ın ellerinde kaldı.



89. dakikada Makarov'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde yükselen Talha Sarıarslan kafa vuruşunu yaptı. Yan direğe çarpan top ağlarla buluştu. 1-0