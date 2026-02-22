Levent Açıkgöz: Ligde kalmak adına her maç önemli!

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Çorum FK'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, zorlu bir hafta geçirdiklerini ve üçüncü hafta karşılaşmasında mağlup olduklarını ifade etti.

Çorum FK'yı tebrik eden Açıkgöz, "Oyunumuz başladı, ortada giden bir oyundu. İki takımın da çok fazla pozisyon ürettiği bir ilk yarı oynamadık. Çorum FK ön hattı kuvvetli olan bir takıma ilk yarı hiç pozisyon vermedik. İkinci yarıya başladığımızda oyunun başında bir penaltı pozisyonu oldu. Onunla beraber mağlup düştük. Tam da oyuna dokunacağımız kısımda golü yedik. Değişikliklerden sonra tekrar oyun dengelendi. Bu sefer kaptırdığımız bir topla ikinci golü yedik. Bu yoğun maç trafiğinde, 3 maç oynadığımız haftada son maçı kaybettiğimiz için üzgünüz. Ligde kalmak adına her maç bizim için çok önemli. Bundan sonraki Bandırma maçına iyi hazırlanıp galip gelmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.