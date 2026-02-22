Lucas Torreira: Daha güçlü döneceğiz!

Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Galatasaray'da Lucas Torreira bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Lucas Torreira şu ifadeleri kullandı:

"Yenilgi, başarıya giden yolun bir parçasıdır. Sizi tanımlayan şey bir aksilik değil, nasıl ayağa kalktığınızdır. Sarsılmaz desteğiniz için teşekkürler! İstediğimiz sonucu elde edemediğimizi biliyoruz, ancak tutkunuz ve cesaretlendirmeniz bize devam etme gücü veriyor. Daha güçlü döneceğiz!"

Lucas Torreira'nın bu paylaşımı kısa süre içerisinde gündem oldu.

Uruguaylı futbolcu bu sezon Galatasaray'da 33 maça çıktı. Lucas Torreira bu süreçte 2 gol ve 3 asist üretti.