Ofsayt büyük bir komedi

Galatasaray
Teknik Direktörü Okan Buruk
, maçın ardından hakem Atilla Karaoğlan
'a ateş püskürdü. Nizami bir gol attıklarını ifade eden 52 yaşındaki çalıştırıcı, "Bu çok açık. Kim ne derse desin. Genel kanı da bu şekilde olacaktır. 90'larda belki ofsayt verirdi hakemler ama maalesef 2026'dayız. Bu gole ofsayt vermek, VAR'a çağırmak büyük bir komedi.
Bunu izleyip vermek büyük komedi. TFF başkanının bir açıklaması vardı, VAR'dan seyreden hakemler için. MHK
başkanı gerekli kararı alacaktır. Bu pozisyona ofsayt vermek futbol adına bir utançtır"
dedi.
İĞNEYLE OYNADI
Konyaspor
'u tebrik eden Buruk, "Yeteri kadar iyi olsak, 1-2 golümüz de verilmese yine kazanırdık. Biz Galatasaray gibi oynamadığımız için kaybettik.
Osimhen'in olmaması önemliydi. İcardi maça son anda yetişti. Son idmanda sırt ve boynunda tutulma vardı. İğneyle oynadı. Barış'ın savunma arkasına koşularını düşündük, olmadı. Takım olarak hep geriye döndük"
ifadelerini kullandı.