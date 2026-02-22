Sola sürpriz hamle!

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın bugün Göztepe
'ye karşı sürpriz bir tercih yapması bekleniyor. Siyah-beyazlılarda El Bilal Toure, Başakşehir maçında sakatlanarak oyuna devam edememiş, yapılan kontrollerinde de en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti. Toure'nin yokluğunda gözler sol kanat tercihine çevrilmişti. Milot Rashica
, Cengiz Ünder
ve Jota Silva
forma bekleyen isimler olsa da beklenmedik bir tercih söz konusu. Yalçın, Göztepe sınavı öncesi çalışmalarda Junior Olaitan'ı bu bölgede tercih etti.
Ara transfer döneminde orta sahaya takviye olarak İzmir ekibinden 6 milyon Euro'ya transfer edilen Olaitan'ın, eski takımına karşı bugün sol kanatta görev alabileceği aktarıldı.
NDİDİ-ORKUN-ASLLANİ BİR ARADA
Ayrıca tecrübeli çalıştırıcı, geçen hafta babasının cenazesi nedeniyle görev alamayıp hafta başı takıma dönen Wilfred Ndidi'yi orta sahaya dahil ederek 3'lü merkez oynatacak. Sezonun ilk devresinde forvet arkasında başta Rafa Silva, devamında ise Cerny'yi kullanan Yalçın, ikinci devrede ise planını değişikliğe götürdü. Bugünkü maça Ndidi, Orkun ve Asllani'nin yan yana başlaması bekleniyor.