Beşiktaş evinde farka koştu! Göztepe karşısında 4 gollü zafer

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Göztepe kozlarını paylaştı. Karşılaşma Tüpraş Stadyumu'nda oynandı.
Müsabakada Ozan Ergün düdük çaldı. Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını Murat Altan ile Mehmet Kısal üstlendi. Beşiktaş, Göztepe karşısında 4-0'lık skorla kazandı.
Beşiktaş'ın gollerini 9'uncu dakikada Wilfred Ndidi, 36'ncı dakikada Amir Murillo, 59'uncu dakikada Junior Olaitan ve 76'ncı dakikada Hyeon-gyu Oh kaydetti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 43'e yükseltti ve 4'üncü sıraya yükseldi. Göztepe ise 41 puanda kaldı.
Beşiktaş, Süper Lig'de gelecek hafta Kocaelispor'a konuk olacak. Göztepe ise Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş - Göztepe: 4-0
Goller: 9' Wilfred Ndidi, 36' Amir Murillo, 59' Junior Olaitan, 74' Hyeon-gyu Oh
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Asllani, Cerny, Olaitan, Hyeon-gyu Oh.
Göztepe: Lis, Ogün Bayrak, Allan, Heliton, Bokele, Cherni, Miroshi, Dennis, Krastev, Janderson, Juan.
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada ceza yayının solundan kullanılan frikikte Orkun Kökçü'nün barajın altından vuruşunda top, önce savunmaya daha sonra yan direğe çarparak kornere çıktı.
9. dakikada Beşiktaş golü buldu. Sol kanattan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornere ön direkte iyi yükselen Ndidi, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
Beşiktaş, 11. dakikada net pozisyondan yararlanamadı. Olaitan'ın pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Cerny'nin içe kat edip yerden şutunda kaleci Lis, son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
36. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Asllani'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topu önüne alan sağ bek Murillo'nun sert şutunda meşin yuvarlak, üst direğe çarparak filelere gitti: 2-0.
43. dakikada Cerny'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında dar açıda topla buluşan Murillo'nun sert şutunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
Beşiktaş, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
59. dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Orkun Kökçü'nün pasıyla orta sahadan aldığı topla Olaitan, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Beninli oyuncu, savunmaya rağmen ayağının ucuyla altıpasın solunda yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0.
74. dakikada siyah-beyazlılar bir gol daha buldu. Cerny'den aldığı pasla sağ kanattan ceza sahasına giren Oh'un çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Lis'in üzerinden filelere gitti: 4-0.
Beşiktaş, karşılaşmayı 4-0 kazandı.
SERGEN YALÇIN'DAN 2 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde oynanan son maça göre 2 değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Kristjan Asllani, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'i ile başladı.
Teknik direktör Sergen Yalçın, geçen hafta RAMS Başakşehir ile deplasmanda oynanan ve 3-2 kazanılan lig maçına göre ilk 11'de 1'i zorunlu 2 değişikliğe gitti.
Yalçın, savunmanın ortasında kadroda yer almayan Tiago Djalo'nun yerine Emirhan Topçu'yu görevlendirdi.
Deneyimli çalıştırıcı, orta sahada Wilfred Ndidi'ye formayı teslim etti. Sergen Yalçın, sakatlığı bulunan El Bilal Toure'nin yerine sol açıkta Junior Olaitan'a görev verdi.
DJALO AĞRILARI NEDENİYLE YOK
Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Tiago Djalo, Göztepe maçının kadrosunda yer almadı.
Sol hamstring kasında ağrısı olan Djalo'nun İzmir ekibine karşı oynanan maçta "riske edilmediği" öğrenildi.
OLAITAN ESKİ TAKIMINA KARŞI
Beşiktaş'ta Junior Olaitan, eski takımı Göztepe'ye karşı maça ilk 11'de başladı.
Teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların ara transfer döneminde İzmir ekibinden renklerine bağladığı 23 yaşındaki futbolcuya ilk 11'de şans verdi.
Olaitan, Beşiktaş formasıyla 2'si Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 3 maçta görev yaptı.
ERSİN'E MAÇ ÖNCESİ DESTEK
Maç öncesindeki ısınma bölümünde siyah-beyazlı taraftarlar, kaleci Ersin Destanoğlu'nu tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.
Tribünlerin desteğini karşılıksız bırakmayan Ersin, alkışlarla taraftarlara karşılık verdi.
TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ
Beşiktaşlı taraftarlar, Göztepe ile oynanan zorlu karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi.
Siyah-beyazlı taraftarlar tribünleri büyük ölçüde doldururken maçtan önce yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destekte bulundu.
Göztepeli futbolseverler de kendilerine ayrılan tribünü doldurdu.
SEPP PIONTEK UNUTULMADI
A Milli Futbol Takımı ve Bursaspor'un eski teknik direktörlerinden 85 yaşında vefat eden Sepp Piontek, unutulmadı.
Tüpraş Stadı'ndaki Göztepe karşılaşmasının öncesinde Alman teknik adam için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.