Beşiktaş evinde farka koştu! Göztepe karşısında 4 gollü zafer

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 43'e yükseltti ve 4'üncü sıraya yükseldi. Göztepe ise 41 puanda kaldı.

Beşiktaş, Süper Lig'de gelecek hafta Kocaelispor'a konuk olacak. Göztepe ise Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş - Göztepe: 4-0

Goller: 9' Wilfred Ndidi, 36' Amir Murillo, 59' Junior Olaitan, 74' Hyeon-gyu Oh

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Asllani, Cerny, Olaitan, Hyeon-gyu Oh.

Göztepe: Lis, Ogün Bayrak, Allan, Heliton, Bokele, Cherni, Miroshi, Dennis, Krastev, Janderson, Juan.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada ceza yayının solundan kullanılan frikikte Orkun Kökçü'nün barajın altından vuruşunda top, önce savunmaya daha sonra yan direğe çarparak kornere çıktı.

9. dakikada Beşiktaş golü buldu. Sol kanattan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornere ön direkte iyi yükselen Ndidi, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

Beşiktaş, 11. dakikada net pozisyondan yararlanamadı. Olaitan'ın pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Cerny'nin içe kat edip yerden şutunda kaleci Lis, son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.