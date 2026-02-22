Stanimir Stoilov: Çok çalışarak eski halimize geri döneceğiz!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'a 4-0 yenilen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, basit hatalar sonucu farklı yenildiklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoilov, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Yediğimiz gollerde basit hatalar yaptık ve maalesef böyle kötü bir sonuçla ayrılmış oluyoruz. Dinamizm, taktik anlamında iyiydik ama bu basit hatalar rakibe avantaj sağladı. Beşiktaş ara dönemde önemli transferler yaptı. İyi ve kaliteli oyuncuları var. Böyle bir takıma karşı her hata pahalıya patlıyor. Beşiktaş'a karşı uzun süre kaybetmemiştik. Bugün aldığımız sonuçtan dolayı çok üzgünüz. Basit hatalar rakibe büyük avantaj sağladı. Ben de böyle bir skordan mutsuzum. Basit hatalar yaptık. Rakibimiz de bunları güçlü bir şekilde değerlendirdi. Bir an önce galip gelmeye başlamamız gerekiyor." diye konuştu.

Hücum hattında görev alan oyuncuların sakatlıklar yaşadığını aktaran tecrübeli teknik adam, bu durumun performanslarını etkilediğini dile getirdi.

Göztepe'nin toparlanacağını vurgulayan Stoilov, şunları kaydetti:

"Puan anlamında geçen haftaya kadar sezonun başındakiyle aynı puanı toplamıştık. Kompakt ve organize oyun oynuyoruz. Normalde bugünkü basit hataları yapmıyoruz. Birçok oyuncumuzun sakatlığı oldu. Tam takım halinde istediğimiz idmanları yapamadık. Onların da dönmesiyle tekrar performansımıza dönüp problemleri düzelteceğimizi düşünüyorum. Her takımın zor anları oluyor. Sezon başında kimse Göztepe'nin bu pozisyonda olacağını düşünmüyordu. Mücadeleci ve agresif oyun tarzımız var, tekrar oraya döneceğiz. Bugünkü hataları tekrarlamamamız gerekiyor. Göztepe ailesi olarak çok çalışarak eski halimize geri döneceğiz."