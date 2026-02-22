Stefan Savic: Tekrar ayağa kalkmak önemliydi!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK deplasmanında 2-1 kazanan Trabzonspor'da Stefan Savic açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Stefan Savic, "Bizim adımıza zor bir maç olacağını biliyorduk. 3 puan çok önemliydi. Son maçta aldığımız yenilgiden sonra tekrar ayağa kalkmak önemliydi. Bunun için mutluyum. Bir cevap vermemiz gerekiyordu. 3 puan önemliydi" dedi.
Formasyon değişikliğine dair Stefan Savic, "4'lü başladık, 3'lü devam ettik. Güzel olan, dizilişi değiştirebiliyoruz, farklı yerlerde oynama becerisi olan oyuncumuz çok" ifadelerini kullandı.
Ligin ikinci yarısının daha zor olacağını vurgulayan Stefan Savic, "Ligin ikinci yarısı, ilk yarısına göre daha zor olacak. Düşme hattında olanlar, Avrupa mücadelesinde olanlar daha fazla mücadele ediyor. Bunun bilincindeyiz ama buna hepimiz hazırız" açıklamasını yaptı.