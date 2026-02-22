Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Stefan Savic: Tekrar ayağa kalkmak önemliydi!
Giriş Tarihi: 22.02.2026 18:24

Stefan Savic: Tekrar ayağa kalkmak önemliydi!

Trabzonsporlu futbolcu Stefan Savic, Gaziantep FK maçından sonra konuştu.

Stefan Savic: Tekrar ayağa kalkmak önemliydi!
  • ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK deplasmanında 2-1 kazanan Trabzonspor'da Stefan Savic açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Stefan Savic, "Bizim adımıza zor bir maç olacağını biliyorduk. 3 puan çok önemliydi. Son maçta aldığımız yenilgiden sonra tekrar ayağa kalkmak önemliydi. Bunun için mutluyum. Bir cevap vermemiz gerekiyordu. 3 puan önemliydi" dedi.

Formasyon değişikliğine dair Stefan Savic, "4'lü başladık, 3'lü devam ettik. Güzel olan, dizilişi değiştirebiliyoruz, farklı yerlerde oynama becerisi olan oyuncumuz çok" ifadelerini kullandı.

Ligin ikinci yarısının daha zor olacağını vurgulayan Stefan Savic, "Ligin ikinci yarısı, ilk yarısına göre daha zor olacak. Düşme hattında olanlar, Avrupa mücadelesinde olanlar daha fazla mücadele ediyor. Bunun bilincindeyiz ama buna hepimiz hazırız" açıklamasını yaptı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Stefan Savic: Tekrar ayağa kalkmak önemliydi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz