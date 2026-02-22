Stefan Savic: Tekrar ayağa kalkmak önemliydi!

Formasyon değişikliğine dair Stefan Savic, "4'lü başladık, 3'lü devam ettik. Güzel olan, dizilişi değiştirebiliyoruz, farklı yerlerde oynama becerisi olan oyuncumuz çok" ifadelerini kullandı.

Ligin ikinci yarısının daha zor olacağını vurgulayan Stefan Savic, "Ligin ikinci yarısı, ilk yarısına göre daha zor olacak. Düşme hattında olanlar, Avrupa mücadelesinde olanlar daha fazla mücadele ediyor. Bunun bilincindeyiz ama buna hepimiz hazırız" açıklamasını yaptı.