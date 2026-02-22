Thorsten Fink: İki transfer dönemine ihtiyacımız olacak!

Kaleci Okan Kocuk'un çok performans gösterdiğini dile getiren Alman teknik adam, "Takım halinde daha iyi olmamız gerekiyordu. Daha cesur olmalıydık. Topu kaybetmekten korkutğumuz için sıkıntılar yaşadık. Shkendija maçında daha iyi pozisyonlara girmiştik. Bugün oynama şeklimizden mutlu değilim. Biraz zamana ihtiyacım var. Oyun şeklini anlamak için zaman ihtiyacım var. Ön tarafa oynarken daha cesur olmalıyız. Defans arkasına koşu yapmalıyız. Sadece yan pas yapmamalıyız. Daha seri oynamalıyız." değerlendirmesini yaptı.

Takımda kötü hava sezmediğini vurgulayan Fink, "6 gündür buradayız. Takımdan pozitif bir ruh hali seziyorum. Negatif bir hava yok. Takımımın iyi bir karakteri var. Pozitif bir ortam var." dedi.