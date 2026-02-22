Trabzonspor’da Fatih Tekke’den şampiyonluk yarışı sözleri!

Maçta basit top kayıpları yapıldığını dile getiren Tekke, "Konumlanmalarımızda rakibin durumuna göre gayet iyiyiz. Rakiplerimiz bize ön alanda baskı yapmakta fazlasıyla zorlanıyorlar ve bundan vazgeçmiyorlar. Maç maç gidiyoruz. Şu an yanılmıyorsam liderliğe 7 puan var ve bu kadroyla bu çocuklar bunu yapıyor. Zorlu oluyor, zorluk oluyor ve olacak. Kolay maç yok." diye konuştu.

Onana'nın maçta değerli kurtarışlar yaptığını ifade eden Tekke, "Maçta 3'lü oynamadık fakat konumlanmamız vardı. 3 stoperle oynadık. Kendi klasiğimize döndük. Biraz farklı oyuncular var ama döndük karşılığını da aldık." diyerek sözlerini tamamladı.