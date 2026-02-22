Trabzonspor’dan Felix Correira hamlesi!

Yaz transfer dönemine daha aylar olmasına rağmen Trabzonspor ile ilgili her gün yeni iddialar ortaya atılıyor. Bordo-mavili kulübün hem yurt dışından hem de yerli oyuncularla ilgili temaslarını sürdürdüğü öne sürülüyor.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille OSC forması giyen 25 yaşındaki Portekizli sol kanat Felix Correia'nın Trabzonspor'un radarına girdiği iddia edildi. Lille ile Haziran 2029'a kadar sözleşme[1]si bulunan oyuncunun transferinin kolay olmayacağı ifade ediliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Fransız ekibi ile 32 karşılaşmada görev alan Correia, 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Asıl mevkisi sol kanat olan futbolcu, sağ kanat ve ofansif orta saha pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

Çok yönlü yapısı, hücum hattında alternatifli oyun planı oluşturmak isteyen teknik ekip için önemli bir avantaj olarak görülüyor.

GÜNCEL DEĞERİ

Güncel piyasa değerinin 10 milyon Euro seviyesinde olduğu belirtilen 1.78 boyundaki yıldız için yaz döneminde somut adım atılıp atılmayacağı merak konusu.