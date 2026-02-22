Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Uğur Uçar: Çorum halkına kupa armağan etmek istiyoruz!
Giriş Tarihi: 22.02.2026 18:37

Uğur Uçar: Çorum halkına kupa armağan etmek istiyoruz!

Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Ümraniyespor maçından sonra konuştu.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında sahasında Eminevim Ümraniyespor'u 2-0 yenen Arca Çorum FK'de teknik direktör Uğur Uçar, ilk yarıda girdikleri gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini, ikinci yarı gelen ilk golle rahatladıklarını söyledi.

Uçar, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımda yeni göreve geldiğini hatırlatarak "Bizim için önemli bir 3 puandı. Yeni geldik, bir şeyler oturtmaya çalışıyoruz. Bu süreçte hem maç kazanıp hem oyunu oturtmak kolay değil. Biraz zamana ihtiyacımız var ama kazanarak devam edeceğiz. Kimseden zaman istemiyoruz çünkü ligin boyu kısaldı. 11 maçımız kaldı. İnşallah bütün maçları kazanıp Çorum halkına kupa armağan etmek istiyoruz." diye konuştu.

