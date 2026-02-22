Zirvede dev kayıp!

OSİMHEN YOKSA GALİBİYET ZOR
Galatasaray
, Konya'da sakatlığından dolayı forma giyemeyen Victor Osimhen
'i yine aradı. Aslan, bu sezon Nijeryalı yıldızın sahada olmadığı 12. maçını oynadı. Bu süreçte 4 yenilgi alan Cimbom, 1'inden beraberlikle ayrılırken 7'sini kazandı. Galatasaray'ın Osimhen'siz maçlarda mağlubiyet oranı yüzde 42 olarak istatistiklere yansıdı.
KÂBUS GİBİ ÇÖKTÜ!
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın 2022-23 sezonunda 14 maçlık galibiyet serisine son veren Konyaspor
, sarı-kırmızılı takıma dün büyük darbe vurdu. Süper Lig
'de ikinci yenilgisini Konya deplasmanında alan sarı-kırmızılılar, 3 puan önünde olduğu Fenerbahçe'yi zirveye ortak etti.
10 MAÇLIK SERİ BİTTİ
Galatasaray, Süper Lig'de 10 maçlık yenilmezlik serisini Konya'da kaybetti. 12. haftada Kocaelispor'a 1-0'lık skorla kaybettikten sonra 8 galibiyet, 2 beraberlikle 26 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, dün Konya'da süngüsünü düşürdü.
'BİZDEN DAHA ÇOK İSTEDİLER'
Uğurcan Çakır
, kalesine gelen 2 şutta da gol yedi. Maç sonrası ise kafalarını kaldırıp devam etmek zorunda olduklarını söyledi: "Maça iyi başlamadık. İlk yarı çok top kaybı yaptık. Tam konsantre değildik. Konyaspor daha konsantreydi. Tüm tepkileri bizden daha erken verdiler.
Avantaj kaybettik sadece. 11 maç kaldı, sonunda şampiyon olmak istiyoruz. Gerçekçi olalım, Konyaspor daha istekliydi bizden."
SANE'NİN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI
Galatasaray'ın 49. dakikada Leroy Sane
ile bulduğu gol, VAR uyarısıyla iptal edildi. Sacha Boey, karşı karşıya pozisyonda kaleci Bahadır'ı geçemedi. Seken topu Sane ağlara gönderdi. Ancak VAR hakemi Davut Dakul Çelik'in uyarısıyla pozisyonu ekrandan izleyen hakem Atilla Karaoğlan ofsayt kararı verdi. Bu kararın ardından G.Saray Kulübü sosyal medyadan, "Pozisyonun VAR'da incelenmesinin ardından gol kararı anlayamadığımız bir şekilde iptal ediliyor" mesajı paylaştı.
AVRUPA DÖNÜŞÜ 10 PUAN KAYBETTİ
Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi maçları sonrası büyük kayıp yaşadı. Devler Ligi'nde 9 müsabakaya çıkan sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerin ardından 4 lig maçında puan yitirdi. Liverpool karşılaşması sonrası Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Cimbom, Ajax müsabakasının peşinden Kocaelispor'a 1-0 yenildi. US Gilloise maçının ardından F.Bahçe ile 1-1'lik skor ile yenişemeyen Aslan, dün de Juventus zaferinin gölgesinde Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Bu 4 karşılaşmada 10 puan kaybedildi.
KONYASPOR HAYATA DÖNDÜ
Galatasaray karşısında hata yapmadan, dirençli futboluyla 3 puanı hanesine yazdıran Konyaspor, 12 maçlık (6 mağlubiyet, 6 beraberlik) galibiyet hasretine son verdi. Şubat ayının başında Çağdaş Atan'ın yerine gelen İlhan Palut, üçüncü maçında yeşil-beyazlı ekibin şanssızlığını bitirdi. Düşme hattıyla arasını açmaya çalışan Konya temsilcisinde maç sonunda büyük sevinç yaşandı.