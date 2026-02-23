8 maç sonra bayram!

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Alt sıradan kurtulmaya çalışan Kayserispor, yukarı tırmanmaya çalışan Antalyaspor'u sahasında 1-0 yendi. Daha etkili bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılı takım, 67'de Makarov'un düşürülmesiyle penaltı kazandı.83'te Cardoso'nun vuruşunu savunma engellerken 6 dakika sonra sahneye Talha çıktı.Puanını 19'a yükselten Kayseri, Süper Lig'de tam 8 maç sonra kazandı. Antalya ise 23 puanda kaldı.