Erzurumspor'a yan bakılmıyor
Giriş Tarihi: 23.02.2026

Erzurumspor’a yan bakılmıyor

Hafta içinde Ankara Keçiörengücü'nü uzatmalarda deviren Erzurumspor FK, dün Serik Spor'a karşı 4-0'lık rahat bir galibiyet elde etti. Dadaşlar'a zaferi, Montas (kendi kalesine), Mustafa Fettahoğlu, Fernando ve Sefa Akgün getirdi. Serik, 33'te Topalli ile penaltıdan yararlanamadı. Erzurumspor, ligde üst üste 10. maçından da galibiyetle ayrıldı. Puanını 57 yapan Dadaşlar, liderlik koltuğuna oturdu. Serik Spor, 29 puanda kaldı. Diğer sonuçlar: Bandırma-Hatayspor: 4-0, ÇorumÜmraniye: 2-0, Bodrum-Manisa: 1-2.

