Fenerbahçe’nin galibiyet serisi 4. kez Kadıköy’de sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa
ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin bu sonuçla ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Kanarya'nın, 17 Eylül'de Corendon Alanyaspor
ile oynadığı maçla 3, 1 Aralık'taki Galatasaray derbisiyle 5 maçlık galibiyet serisi sona ererken, aynı durum 25 Ocak'ta oynanan Göztepe maçıyla yaşanmıştı.
Tedesco'nun öğrencileri şubat ayı itibarıyla Kocaelispor
, Gençlerbirliği
ve Trabzonspor
karşısında hanesine 3'er puan yazdırırken, bu galibiyet serisi de Kasımpaşa maçında sonlandı.
Ligde ilk 23 hafta mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe'de 4. kez galibiyet serisi Kadıköy'de bozuldu.
Kanarya, 1 Mart Pazar günü Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.