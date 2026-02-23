Galatasaray, Avrupa dönüşleri kabus yaşıyor!

23 haftada 4 beraberlik- 2 yenilgi ile toplam 14 puan bırakan sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'nden sonra oynadığı 9 maçta 10 puan yitirdi. Liverpool zaferinin peşinden Beşiktaş ile berabere kalan Okan Buruk'un takımı, Ajax galibiyeti yaşadığı Amsterdam dönüşü Kocaeli'de 1-0 yenildi.

Gilloise maçından sonra Kadıköy'de Fenerbahçe ile 1-1 kalan G.Saray, tarihi Juventus maçının sevincini 3 gün yaşayabildi, Konyaspor deplasmanındaki 2-0'lık mağlubiyet moralleri bozdu. Şu ana kadar Süper Lig'de yaptığı puan kayıplarının toplamda yüzde 71'ini Avrupa dönüşü maçlarında yaşayan Aslan, Şampiyonlar Ligi'ne daha çok konsantre oldu.