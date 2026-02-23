Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray, Avrupa dönüşleri kabus yaşıyor!
Giriş Tarihi: 23.02.2026 08:41

Galatasaray, Avrupa dönüşleri kabus yaşıyor!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçların ardından Süper Lig'e döndüğünde puan kaybediyor.

MEHMET ÖZCAN Futbol
Galatasaray, Avrupa dönüşleri kabus yaşıyor!
  • ABONE OL

Lider Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmasının bedelini Süper Lig'de ödedi ve Avrupa dönüşlerinde yaptığı kayıplarla takipçisi Fenerbahçe'yi zirveye ortak etti.

23 haftada 4 beraberlik- 2 yenilgi ile toplam 14 puan bırakan sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'nden sonra oynadığı 9 maçta 10 puan yitirdi. Liverpool zaferinin peşinden Beşiktaş ile berabere kalan Okan Buruk'un takımı, Ajax galibiyeti yaşadığı Amsterdam dönüşü Kocaeli'de 1-0 yenildi.

Gilloise maçından sonra Kadıköy'de Fenerbahçe ile 1-1 kalan G.Saray, tarihi Juventus maçının sevincini 3 gün yaşayabildi, Konyaspor deplasmanındaki 2-0'lık mağlubiyet moralleri bozdu. Şu ana kadar Süper Lig'de yaptığı puan kayıplarının toplamda yüzde 71'ini Avrupa dönüşü maçlarında yaşayan Aslan, Şampiyonlar Ligi'ne daha çok konsantre oldu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray, Avrupa dönüşleri kabus yaşıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz