Galatasaray'da hedef "Devler Ligi"nde 11. kez son 16 takım arasına kalmak

Sarı-kırmızılı ekip, daha öncesinde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla da düzenlenen organizasyonda 1962-1963, 1963-1964, 1969-1970 ve 1988-1989 sezonlarında son 16 takım arasına kaldı.

Galatasaray, "Devler Ligi"nin UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla oynanmaya başlamasının ardından ise 1993-1994, 1994-1995, 2000-2001, 2001-2002, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında son 16 takım arasında yer aldı.

Ayrıca sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nde bugüne kadar 1 kez yarı finale çıkarken, 5 kez de son 8 takım arasına kalmayı başardı. Şampiyon Kulüpler Kupası döneminde 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi döneminde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu.

Bu sezon son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray, rövanş karşılaşmasında her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 farklı mağlubiyet halinde "Devler Ligi"nde 11. kez son 16 takım arasına kalacak.

Sarı-kırmızılı takım, son 16 turuna kalması halinde İngiltere temsilcilerinden Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.

İLK KEZ 1962-1963 SEZONUNDA ÇEYREK FİNALE KALDI

Galatasaray, o zamanki adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk defa 1962-1963 sezonunda son 16 takım arasına adını yazdırdı.

Sarı-kırmızılılar, söz konusu sezonun ilk turunda Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş'i 3-0 ve 1-1'lik skorlarla geçerek, 16 takımın mücadele ettiği 2. tura yükseldi. Galatasaray, bu turda da Polonya ekibi Polonia Bytom'u sahasında 4-1 mağlup ettikten sonra deplasmanda rakibine 1-0 yenilerek, çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Galatasaray, çeyrek finalde ise İtalya devi Milan'a 5-0 ve 3-1 mağlup olarak organizasyona veda etti.

1963-1964 KURA ÇEKİMİYLE ELENDİ

Galatasaray, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda son 16 takım arasına kaldığı 1963-1964 sezonunda kura çekimiyle İsviçre'den Zürih'e elendi.

Sarı-kırmızılılar, organizasyonun ilk turunda Macaristan ekibi Ferencvaros'un rakibi oldu. İlk maçta konuk ettiği Macar rakibini 4-0 yenen Galatasaray, rövanşta da rakibine 2-0 mağlup olarak adını son 16 takımın mücadele ettiği ikinci tura yazdırdı.

Bu turda da Zürih ile karşılaşan Galatasaray, deplasmanda rakibine 2-0 mağlup olurken, evindeki maçtan da aynı skorla galip ayrıldı. Eşleşmenin 3. maçı ise İtalya'nın Roma kentinde oynandı. Bu maçın da 2-2 sona ermesiyle tur atlayan ekip, kura çekimiyle Zürih oldu.