Samsun, İstanbul’da Karagümrük’e takıldı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Samsunspor deplasmanda Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakada konuk ekipte 69. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Makoumbou'nun vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti. İstanbul temsilcisinde ise 77'de Satka'dan topu kapan Tiago Çukur ceza sahasına girdikten sonra kaleci Okan Kocuk'u geçemedi. Samsun yeni teknik direktörü Thorsten Fink ile çıktığı ilk lig maçında 1 puan alırken Karadeniz ekibinin galibiyet hasreti 3 maça yükseldi.
Samsun puanını 31'e, Karagümrük ise 13'e yükseltti.