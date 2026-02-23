Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Samsun, İstanbul’da Karagümrük’e takıldı
Giriş Tarihi: 23.02.2026

Samsun, İstanbul’da Karagümrük’e takıldı

Samsun, İstanbul’da Karagümrük’e takıldı
  • ABONE OL
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Samsunspor deplasmanda Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakada konuk ekipte 69. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Makoumbou'nun vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti. İstanbul temsilcisinde ise 77'de Satka'dan topu kapan Tiago Çukur ceza sahasına girdikten sonra kaleci Okan Kocuk'u geçemedi. Samsun yeni teknik direktörü Thorsten Fink ile çıktığı ilk lig maçında 1 puan alırken Karadeniz ekibinin galibiyet hasreti 3 maça yükseldi. Samsun puanını 31'e, Karagümrük ise 13'e yükseltti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun, İstanbul’da Karagümrük’e takıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz