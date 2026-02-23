Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri UEFA'dan olaylı maç için karar! Yıldız isme men cezası
Giriş Tarihi: 23.02.2026 17:45

Benfica - Real Madrid maçında Vinicius Junior ile tartışan ve Brezilyalı futbolcuya yönelik ırkçı söylemlerde bulunduğu iddia edilen Gianluca Prestianni'nin 1 maç ceza aldığı, soruşturmanın ise devam ettiği açıklandı.

UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Benfica ile Real Madrid'in karşı karşıya geldiği maçta yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada Vinicius Junior ile yaşadığı tartışmanın ardından hakkında ırkçılık nedeniyle soruşturma başlatılan Gianluca Prestianni'nin Real Madrid ile oynanacak rövanş maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

Arjantinli oyuncunun hakkındaki soruşturmanın ise devam ettiği aktarıldı.

NE YAŞANDI?

Real Madrid, Vinicius Junior'un 50. dakikada attığı golle 1-0 öne geçmiş, Brezilyalı futbolcu, bu golünün ardından sevinci nedeniyle sarı kart görmüştü. Gol sevincine tepki gösteren Arjantinli oyuncu, Vinicius ile tartışma yaşamıştı. Brezilyalı yıldız ise daha sonra hakemin yanına giderek Prestianni'nin kendisine maymun dediğini bildirmişti. Bu olaylar nedeniyle karşılaşma 10 dakika durmuştu.

