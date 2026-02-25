Wesley Sneijder ölüm tehdidi aldığını açıkladı!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, futbol kariyerini tamamladıktan sonra yorumcu olarak sık sık karşımıza çıkmaya başlamıştı.

Wesley Sneijder, son dönemde çok sayıda ölüm tehdidi aldığını dile getirdi.

Wesley Sneijder, Benfica ile Real Madrid arasındaki maçta Gianluca Prestianni ve Vinicius Junior arasındaki tartışmayla ilgili yaptığı yorum nedeniyle ölümle tehdit edildiğini açıkladı.

Wesley Sneijder, Gianluca Prestianni'nin ülkesi Arjantin başta olmak üzere yaklaşık 4 bin ölüm tehdidi aldığını vurguladı.