Wesley Sneijder ölüm tehdidi aldığını açıkladı!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, futbol kariyerini tamamladıktan sonra yorumcu olarak sık sık karşımıza çıkmaya başlamıştı.
Wesley Sneijder, son dönemde çok sayıda ölüm tehdidi aldığını dile getirdi.
Wesley Sneijder, Benfica ile Real Madrid arasındaki maçta Gianluca Prestianni ve Vinicius Junior arasındaki tartışmayla ilgili yaptığı yorum nedeniyle ölümle tehdit edildiğini açıkladı.
Wesley Sneijder, Gianluca Prestianni'nin ülkesi Arjantin başta olmak üzere yaklaşık 4 bin ölüm tehdidi aldığını vurguladı.
NELER YAŞANMIŞTI?
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Benfica ile Real Madrid karşı karşıya gelmiş ve Vinicius Junior takımını deplasmanda 1-0 öne geçirmişti.
Vinicius Junior attığı gol sonrası kendisine ırkçılık yapıldığını iddia ederek saha kenarına gelmişti.
Vinicius Junior, Benfica forması giyen Gianluca Prestianni'nin kendisine ırkçı hakaretlerde bulunduğunu iddia etmişti.
UEFA, Gianluca Prestianni'ye bir maçtan men cezası vermişti. Benfica'nın itirazına rağmen UEFA'nın kararı değişmemişti.