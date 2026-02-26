Trendyol 1. Lig’de 28. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol 1. Lig'de 28. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre ligde 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle

Yarın:

16.00 Esenler Erokspor-Boluspor: Ömer Faruk Turtay

20.00 İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Ozan Ergün

28 Şubat Cumartesi:

13.30 İmaj Altyapı Vanspor-Erzurumspor FK: Çağdaş Altay

13.30 Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler: Oğuzhan Çakır

1 Mart Pazar:

13.30 Serikspor-Özbelsan Sivasspor: Ayberk Demibaş

13.30 Adana Demirspor-Atko Grup Pendikspor: İlker Yasin Avcı

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Bandırmaspor: Kadir Sağlam

20.00 Sakaryaspor-SMS Grup Sarıyer: Fatih Tokail

2 Mart Pazartesi:

20.00 Manisa FK-Arca Çorum FK: Ömer Tolga Güldibi