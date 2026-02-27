Joao Periera'dan SABAH Spor'a özel itiraflar! "Türkiye Milli Takımı'nı çalıştırmak isterim"

Süper Lig'in bu sezon çıkış gösteren ekiplerinden Alanyaspor'u çalıştıran Joao Pereira, SABAH Spor'a özel röportaj verdi. İşte Pereira'nın açıklamaları...

Teknik direktör Joao Pereira saha kenarında nasıl biri?

Joao Pereira: Tabii ki hoca olarak daha sakinim. Çünkü daha fazla kişiye ait sorumluluğum var. Kulübede sinirli agresif olursam ve böyle davranırsam takıma kötü bi enerji geçebilir. Ama oyuncularımın tabii ki benim futbolcu olduğum dönemdeki gibi olmasını tercih ediyorum.

Trabzonspor'da futbolcuyken Abdülkadir Ömür ile çok iyi bir uyumunuz vardı. Neler söylemek istersiniz?

Joao Pereira: Abdülkadir Ömür, birlikte oynadığımız zamanlarda gençti ama aramızda müthiş bir kimya vardı. Onunla oynamaktan çok keyif alıyordum. Abdülkadir ile oynarken insanlar 'Barcelona gibi tiki-taka oynuyorsunuz' diyorlardı. Birbirimizi tamamlıyorduk.

Cristiano Ronaldo üst seviyelerde oynamaya devam ediyor ve 1000 gol gibi tarihi bir hedefi var. Onun kariyeri ve profesyonelliği hakkında neler söylemek istersiniz?

Joao Pereira: Ronaldo önünüzden geçtiğinde alkışlamanız gereken bir futbolcu. Çünkü Portekiz gibi küçük bir ülkeden çıkıp neredeyse her şeyi başardı. 1000 gol hedefine de kesinlikle ulaşacaktır. Bundan eminim.