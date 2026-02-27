Joao Periera'dan SABAH Spor'a özel itiraflar! "Türkiye Milli Takımı'nı çalıştırmak isterim"

Süper Lig'in bu sezon çıkış gösteren ekiplerinden Alanyaspor'u çalıştıran Joao Pereira, SABAH Spor'a özel röportaj verdi. İşte Pereira'nın açıklamaları...
Teknik direktör Joao Pereira saha kenarında nasıl biri?
Joao Pereira: Tabii ki hoca olarak daha sakinim. Çünkü daha fazla kişiye ait sorumluluğum var. Kulübede sinirli agresif olursam ve böyle davranırsam takıma kötü bi enerji geçebilir. Ama oyuncularımın tabii ki benim futbolcu olduğum dönemdeki gibi olmasını tercih ediyorum.
Trabzonspor'da futbolcuyken Abdülkadir Ömür ile çok iyi bir uyumunuz vardı. Neler söylemek istersiniz?
Joao Pereira: Abdülkadir Ömür, birlikte oynadığımız zamanlarda gençti ama aramızda müthiş bir kimya vardı. Onunla oynamaktan çok keyif alıyordum. Abdülkadir ile oynarken insanlar 'Barcelona gibi tiki-taka oynuyorsunuz' diyorlardı. Birbirimizi tamamlıyorduk.
Cristiano Ronaldo üst seviyelerde oynamaya devam ediyor ve 1000 gol gibi tarihi bir hedefi var. Onun kariyeri ve profesyonelliği hakkında neler söylemek istersiniz?
Joao Pereira: Ronaldo önünüzden geçtiğinde alkışlamanız gereken bir futbolcu. Çünkü Portekiz gibi küçük bir ülkeden çıkıp neredeyse her şeyi başardı. 1000 gol hedefine de kesinlikle ulaşacaktır. Bundan eminim.
Bildiği ve sevdiği bir Türkçe şarkı var mı?
Joao Pereira: Son zamanlarda futbolcumuz İbrahim Kaya sayesinde Türkçe rap sevmeye başladım.
Portekiz ve Türkiye arasında hem kültürel hem de futbol açısından benzerlikler görüyor musunuz?
Joao Pereira: Portekiz ve Türkiye çok farklı. Özellikle taraftar konusunda söyleyeceğim: Benfica, Sporting, Porto gibi takımların taraftarları var. Ama Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon dışında Kocaeli, Göztepe gibi takımların da ciddi taraftarları var. Stadyumlar daha dolu, bence bu ciddi bir fark. Futbol açısından değerlendirdiğim zaman da Portekiz'de iş daha çok taktiğe dönmüş durumda. Takımlar daha kapalı oynuyorlar ama Türkiye'de biraz daha oyun gitti-geldiye dönebiliyor. Çok fazla kontra-atak görüyoruz.
Şunu da söyleyebilirim; daha iyi şartlar var aslında Türkiye'de. Tesis açısından, stadyum açısından çok iyi stadyumlar var Türkiye'de. Yani bence Türkiye, dünyanın en iyi liglerinden biri olma açısından ciddi potansiyele sahip. Tabii ki İspanya'yla, İngiltere'yle karşılaştırmıyorum, öyle değil ama en azından sıralamada daha yukarılarda olabilecek potansiyele sahip.
Kolunuzda bir Türk bayrağı dövmesi var. Bir gün Türkiye milli takımını çalıştırmak ister misiniz?
Joao Pereira: Geleceği göremiyoruz. Eğer öyle bir durum oluşursa tabii ki isterim Türkiye gibi bir milli takımda çalışmak. Çünkü çok iyi kaliteye sahip, çok büyük futbolculardan oluşan bir takım. Dünyanın en iyilerinde oynayan futbolcular var. Tabii ki oraya ulaşmak için de çok iyi bir hoca olmak gerekiyor. Kendini kanıtlamak gerekiyor. Henüz kendimi kanıtladığımı düşünmüyorum.
Maestro şu anda Süper Lig'de transferin gözde oyuncularından bir tanesi. Oyuncunun potansiyelini en yakından gören kişi olarak çıkabileceği seviyeler hakkında neler söylemek istersiniz?
Joao Pereira: Evet gerçekten çok iyi bir potansiyele sahip. Çok güzel yerlere geleceğine inanıyorum. Ama sadece Maestro değil takımımda gerçekten çok yetenekli genç oyuncular var. Bunlardan biri mesela Ümit. Benim gibi saçları seyrelmiş olabilir ama henüz 22 yaşında.