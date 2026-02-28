Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de Sadettin Saran antrenmanı izledi!
Giriş Tarihi: 28.02.2026 19:38

Fenerbahçe'de Sadettin Saran antrenmanı izledi!

Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlandı. Son antrenmanı Başkan Sadettin Saran da takip etti.

AA Futbol
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre takımın Antalya'da konakladığı otelde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel uygulamalarla noktalandı.

Antrenmanı başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında yarın Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

