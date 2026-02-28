Serdal Adalı: Beşiktaş ruhunu en derinden hissettim!

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Kocaelispor deplasmanından 1-0 galip ayrıldı. Beşiktaş taraftarıyla birlikte deplasmana giden ve maçı misafir takım tribününde takip eden Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı bir paylaşım yaptı.
Serdal Adalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Beşiktaş bir kupadan, bir galibiyetten, bir takımdan çok daha fazlasıdır; Beşiktaş ailedir! Bugün Kocaelispor deplasmanında skordan bağımsız, omuz omuza olmanın, aynı sevdaya baş koymanın tarif edilemez gururunu yaşadık. Yol boyunca, tribünde, her bir tezahüratta o eşsiz Beşiktaş ruhunu en derinden hissettim.
Büyük taraftarımıza bize gösterdikleri teveccühten ötürü çok teşekkür ediyorum. Aldıkları 3 puanla bu güzel günü galibiyetle taçlandırıp bizleri mutlu eden takımımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyor, emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.
Şunu bir kez daha gördük ki; biz bir ve beraber olduğumuz sürece aşamayacağımız engel, kazanamayacağımız zafer yoktur. Bu birliktelik, bizi asıl büyük hedeflerimize ulaştıracak olan en büyük gücümüzdür. Aslolan Beşiktaş'tır!"