Antalyaspor – Fenerbahçe maç sonu Libero TV canlı yayını! Serkan Korkmaz, Serkan Balcı, Fırat Aydınus

F.BAHÇE 11'İNDE 5 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Nottingham Forest karşılaşmasında sahaya sürdüğü 11'den 5 değişikliğe gitti.

Kaleci Ederson ile Jayden Oosterwolde takıma dönerken, Tarık Çetin ve Mert Müldür yedek kulübesinde yer aldı. Archie Brown'un yerine sol bekte Levent Mercan başlarken, Oğuz Aydın ve Dorgeles Nene'nin yerine ise Nelson Semedo ve Marco Asensio görev aldı.

Fenerbahçe mücadeleye; Ederson, Nelson Semedo, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, İsmail Yüksek, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif 11'i ile başladı.