Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Anthony Musaba: Henüz kaybedilmiş bir şey yok!
Giriş Tarihi: 1.03.2026 22:28

Anthony Musaba: Henüz kaybedilmiş bir şey yok!

Fenerbahçeli futbolcu Anthony Musaba, Antalyaspor maçından sonra konuştu.

Anthony Musaba: Henüz kaybedilmiş bir şey yok!
  • ABONE OL

Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Anthony Musaba açıklamalarda bulundu.

Henüz kaybedilen bir şey olmadığını belirten Anthony Musaba, "Hala sakin kalmaya devam etmeliyiz. Bu maça iyi başlamadık. Sonrasında 2 gol attık ve sahada savaşçı ruhu göstermeye çalıştık. Bu ruhu göstermeye devam etmeliyiz. Henüz kaybedilmiş bir şey yok. Sezon sonunda iyi şeyler başarmış olmak istiyoruz" dedi.

Anthony Musaba sözlerini şu şekilde tamamladı: "1 puan bizi memnun etmedi ama sakin kalıp en iyi şekilde çalışmaya devam etmeliyiz."

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Anthony Musaba: Henüz kaybedilmiş bir şey yok!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz