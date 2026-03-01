Anthony Musaba: Henüz kaybedilmiş bir şey yok!

Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Anthony Musaba açıklamalarda bulundu.

Henüz kaybedilen bir şey olmadığını belirten Anthony Musaba, "Hala sakin kalmaya devam etmeliyiz. Bu maça iyi başlamadık. Sonrasında 2 gol attık ve sahada savaşçı ruhu göstermeye çalıştık. Bu ruhu göstermeye devam etmeliyiz. Henüz kaybedilmiş bir şey yok. Sezon sonunda iyi şeyler başarmış olmak istiyoruz" dedi.

Anthony Musaba sözlerini şu şekilde tamamladı: "1 puan bizi memnun etmedi ama sakin kalıp en iyi şekilde çalışmaya devam etmeliyiz."