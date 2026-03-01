CANLI | Süper Lig’de Antalyaspor – Fenerbahçe maçı!

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN!

MUHTEMEL İLK 11'LER

Antalyaspor: Julian, Hüseyin Türkmen, Veysel Sarı, Giannetti, Paal, Ceesay, Soner Dikmen, Saric, Ballet, Storm, Van de Streek.

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Semedo, Yiğit Efe Demir, Guendouzi, Levent Mercan, Kante, İsmail Yüksek, Asensio, Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Cherif.

FENERBAHÇE 53 PUANDA

Fenerbahçe, Süper Lig'de geride kalan 23 haftada 53 puan toplama başarısı gösterdi.

Antalyaspor ise şu ana kadar 23 puan topladı.