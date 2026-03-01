Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | Süper Lig’de Antalyaspor – Fenerbahçe maçı!
Giriş Tarihi: 1.03.2026 18:01

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Antalyaspor, Fenerbahçe’yi konuk edecek. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve detayları haberimizde.

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanacak.

Mücadelede Alper Akarsu düdük çalacak. Alper Akarsu'nun yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Bahtiyar Birinci üstlenecek.

Antalyaspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Müsabakanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN!

MUHTEMEL İLK 11'LER

Antalyaspor: Julian, Hüseyin Türkmen, Veysel Sarı, Giannetti, Paal, Ceesay, Soner Dikmen, Saric, Ballet, Storm, Van de Streek.

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Semedo, Yiğit Efe Demir, Guendouzi, Levent Mercan, Kante, İsmail Yüksek, Asensio, Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Cherif.

FENERBAHÇE 53 PUANDA

Fenerbahçe, Süper Lig'de geride kalan 23 haftada 53 puan toplama başarısı gösterdi.

Antalyaspor ise şu ana kadar 23 puan topladı.

