CANLI | Süper Lig’de Antalyaspor – Fenerbahçe maçı!

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanacak.
Mücadelede Alper Akarsu düdük çalacak. Alper Akarsu'nun yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Bahtiyar Birinci üstlenecek.
Antalyaspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Müsabakanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Antalyaspor: Julian, Hüseyin Türkmen, Veysel Sarı, Giannetti, Paal, Ceesay, Soner Dikmen, Saric, Ballet, Storm, Van de Streek.
Fenerbahçe: Tarık Çetin, Semedo, Yiğit Efe Demir, Guendouzi, Levent Mercan, Kante, İsmail Yüksek, Asensio, Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Cherif.
FENERBAHÇE 53 PUANDA
Fenerbahçe, Süper Lig'de geride kalan 23 haftada 53 puan toplama başarısı gösterdi.
Antalyaspor ise şu ana kadar 23 puan topladı.