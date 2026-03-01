Fenerbahçe’de Mert Müldür’e yapılan penaltı mıydı? Fırat Aydınus, Serkan Korkmaz ve Serkan Balcı canlı yayında

Fenerbahçe, Domenico Tedesco'nun hastalığı nedeniyle kenarda yer almadığı maçta Antalyaspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Alper Akarsu'nun düdük çaldığı müsabakada VAR'da Atilla Karaoğlan görev aldı.
Antalyaspor – Fenerbahçe maçının ardından Libero TV YouTube kanalında Fırat Aydınus, Serkan Balcı ve Serkan Korkmaz yorumlarda bulunuyor.
F.BAHÇE 11'İNDE 5 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Nottingham Forest karşılaşmasında sahaya sürdüğü 11'den 5 değişikliğe gitti.
Kaleci Ederson ile Jayden Oosterwolde takıma dönerken, Tarık Çetin ve Mert Müldür yedek kulübesinde yer aldı. Archie Brown'un yerine sol bekte Levent Mercan başlarken, Oğuz Aydın ve Dorgeles Nene'nin yerine ise Nelson Semedo ve Marco Asensio görev aldı.
Fenerbahçe mücadeleye; Ederson, Nelson Semedo, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, İsmail Yüksek, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif 11'i ile başladı.
EDERSON VE OOSTERWOLDE SAHADA
Kasımpaşa ile oynanan maçta sakatlanan 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Jayden Oosterwolde ile Ederson, Akdeniz temsilcisine karşı oynanacak mücadele öncesi Domenico Tedesco ile görüşerek oynamak istediklerini ilettiler.
Domenico Tedesco iki oyuncuya da 11'de görev verdi.
TEDESCO KULÜBEDE YER ALAMADI
Fenerbahçe, Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun rahatsızlığı nedeniyle müsabakada olmayacağını açıkladı. Tedesco, viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alındı.
Sarı-lacivertliler Zeki Murat Göle yönetiminde sahaya çıktı. Göle, bu sezon Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği ve UEFA Avrupa Ligi'nde Brann karşılaşmalarında takımın başında yer almıştı.