Fenerbahçe’de Zeki Murat Göle’den değişiklik ve Semedo cevabı!

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun hastalığı nedeniyle yedek kulübesinde yer alan Zeki Murat Göle müsabaka sonrasında açıklamalarda bulundu.

"İlk değişiklik için neden 70'inci dakikayı beklediniz" sorusuna Zeki Murat Göle, "Sonuçta bilgi alışverişi oluyor, kulübeyle olsun, yukarıdaki analiz departmanından arkadaşlarla. Bazı şeylerde hemen karar verme şansınız olmuyor. Bir değişiklik tüm maçın kaderini etkileyecek. Daha erken değişiklikler olabilirdi belki. Böyle bir tercih yaptık" cevabını verdi.

Nelson Semedo'nun sakatlığına dair Zeki Murat Göle, ""Gerekli kontroller sağlık ekibi tarafından yapılacak" sözlerini dile getirdi.