Fenerbahçe’de Zeki Murat Göle’den değişiklik ve Semedo cevabı!

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun hastalığı nedeniyle yedek kulübesinde yer alan Zeki Murat Göle müsabaka sonrasında açıklamalarda bulundu.
"İlk değişiklik için neden 70'inci dakikayı beklediniz" sorusuna Zeki Murat Göle, "Sonuçta bilgi alışverişi oluyor, kulübeyle olsun, yukarıdaki analiz departmanından arkadaşlarla. Bazı şeylerde hemen karar verme şansınız olmuyor. Bir değişiklik tüm maçın kaderini etkileyecek. Daha erken değişiklikler olabilirdi belki. Böyle bir tercih yaptık" cevabını verdi.
Nelson Semedo'nun sakatlığına dair Zeki Murat Göle, ""Gerekli kontroller sağlık ekibi tarafından yapılacak" sözlerini dile getirdi.
Karşılaşmayı değerlendiren Zeki Murat Göle, "İlk yarı nedeniyle 2 puan kaybettik. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Daha çok ve acele uzun top denedik. Semedo'nun sakatlanması nedeniyle oyuncu değişiklik hakkı kullandık. Semedo değerli bir oyuncu. Puan kaybını ilk yarı yaşadık. İkinci yarı başında konsantrasyon eksikliği nedeniyle gol yedik. İyi mücadele ettik. Son dakikalarda kazanabilecek pozisyonları bulduk" ifadelerini kullandı.
Şampiyonluk yarışıyla ilgili Zeki Murat Göle, "Şampiyonluk yarışı daha uzun. Sonuna kadar mücadele edeceğiz" açıklamasını yaptı.