Fenerbahçe’den Ertan Torunoğulları’ndan hakem açıklaması!

Hakemlerle ilgili açıklama yapılmamasının taraftarın tepkisini çektiğinin hatırlatılması sonrası Ertan Torunoğulları, "Kısa zamanda bir açıklamamız olur. Her şeyin farkındayız. Günü ve zamanı gelince konuşuruz" dedi.

Beyaz TV'ye açıklamalarda bulunan Ertan Torunoğulları, Domenico Tedesco'nun sağlık durumuna dair şu sözleri dile getirdi: "Hocamız grip, önemli bir şeyi yok. Ağır bir grip geçirdi. Kısa zamanda toparlanır. Takıma ve hocamıza güveniyoruz. Kısa zamanda toparlanırız."

Takımdaki son dönemde yaşanan sakatlıklarla ilgili Ertan Torunoğulları, "Maç temposu diyelim" ifadelerini kullandı.