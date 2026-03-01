Fred: Şampiyon olmak için şansımız var!

Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Fred açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Fred, "Şampiyonluk yarışı hala ortada. Şampiyon olmak için şansımız var. Önümüzde daha çok ve önemli maçlar var. Bugün istediklerimizi yapamadık ama pes etmiyoruz asla, güçlü ve birlik olmuş bir takımız" dedi.

Fred sözlerini şu şekilde noktaladı: "İşimizi en iyi şekilde yapmaya, savaşmaya devam edeceğiz. Bu maçı analiz edip önümüzdeki maçlardan itibaren daha iyi bir duruş sergileyeceğiz sahada."