Sami Uğurlu: Daha yukarıya çıkacağımıza inanıyorum!

Giriş Tarihi: 1.03.2026 23:38

Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

AA
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Hesap.com Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu, 2-0 öne geçtikleri maçtan bir puanla ayrıldıklarını belirtti.

Uğurlu, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iç sahada oynadıkları 4 karşılaşmada 8 puan kazandıklarını söyledi.

Fenerbahçe karşısında iki puan kaybedip, bir puan kazanmış gibi olduklarını ifade eden Uğurlu, "İç saha performansımız oldukça iyi. Bu performansımızı dışarıya yansıtmak lazım. Fizik ve mental olarak buna hazırız. Fenerbahçe gibi iyi, kaliteli oyunculara sahip bir takıma karşı oynadık. Özellikle maçın 60 dakikalık bölümünde istediklerimizi sahaya yansıttık. 2-1'den bir iki dakika sonra bulduğumuz pozisyonu gole çevirebilseydik maçı kazanabilirdik. Talihsiz bir şekilde kendi kalemize attığımız gol, moral olarak takımı aşağıya çekti. Oyun içinde bireysel hatalar oluyor. Bunlar ne kadar az olursa, puan olarak o kadar yukarıya çıkıyor. Tempolu oyunumuzu sürdürdüğümüz sürece iç sahada sıralama olarak daha yukarıya çıkacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

İyi bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Uğurlu, oyuncularını Fenerbahçe maçındaki mücadelelerinden dolayı kutladı, taraftara da desteklerinden dolayı teşekkür etti.

