Son dakika: Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında takıldı! 4 gollü maçta kazanan yok

FENERBAHÇE 5 DEĞİŞİKLİKLE SAHADA

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Hesap.com Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile son oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahada yer aldı.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki karşılaşmada, Nottingham Forest müsabakasına ilk 11'de başlayan kaleci Tarık Çetin, Mert Müldür, Archie Brown, Oğuz Aydın ve Dorgeles Nene'nin yerine kaleci Ederson Moraes, Levent Mercan, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo ve Marco Asensio görev yaptı.

Sarı-lacivertli ekip, Antalyaspor karşısına Ederson Moraes, Nelson Semedo, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Sidiki Cherif ilk 11'iyle çıktı.