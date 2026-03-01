Son dakika: Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında takıldı! 4 gollü maçta kazanan yok

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Müsabaka Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynandı.
Mücadelede Alper Akarsu düdük çaldı. Alper Akarsu'nun yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Bahtiyar Birinci üstlendi.
Antalyaspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Antalyaspor'un gollerini 43'üncü dakikada kendi kalesine Levent Mercan ile 49'uncu dakikada Van de Streek kaydetti. Fenerbahçe'de fileleri 63'üncü dakikada Sidiki Cherif ve 69'uncu dakikada kendi kalesine Veysel Sarı havalandırdı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe 54, Antalyaspor ise 24 puana yükseldi.
Antalyaspor gelecek hafta Rizespor'a konuk olacak. Fenerbahçe ise Samsunspor'u ağırlayacak.
Antalyaspor - Fenerbahçe: 2-2
Gol: 43' Levent Mercan (KK), 49' Van de Streek, 63' Sidiki Cherif, 69' Veysel Sarı (KK)
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada sağ kanattan Semedo'nun savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu'na pas vermek istemesi üzerine kalesini terk eden Julian, topu uzaklaştırdı. Baskı yapan Semedo'nun sağ kanatta topla buluşturduğu Kerem Aktürkoğlu, kalenin boş olmasını fırsat bilip şutunu çekti. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
12. dakikada Hüseyin Türkmen'in sağ kanattan ortasında savunmadan dönen topu sol çaprazda göğsüyle yumuşatan Paal'ın şutunda, Yiğit Efe Demir kale çizgisi önünde kafayla topu kornere çeldi.
33. dakikada orta alanda kaptığı topa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, kaleci Julian ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Kaleci Julian, meşin yuvarlağı kontrol etti.
38. dakikada Bünyamin Balcı'nın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Ederson topu kornere gönderdi.
43. dakikada Antalyaspor golü buldu. Sol taç çizgisi üzerinden içeriye hareketlenen Ballet'in pasında Soner Dikmen, topu ağlara gönderdi: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısını Akdeniz temsilcisi 1-0 önde bitirdi.
49. dakikada Bünyamin'in sağ kanattan ortasına iyi yükselen Van de Streek'in kafa vuruşunda kaleci Ederson'un müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0
58. dakikada Marco Asensio'nun ceza sahası yayından çektiği şutta top kalecide kaldı.
63. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Marco Asensio'nun uzak noktaya ortasına iyi yükselen Cherif'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1
64. dakikada sağ kanattan çalımlarla ilerleyen Ballet ceza sahası içine yerden çevirdi. Topun gelişine Storm'un şutunda Ederson ayaklarıyla topu çeldi.
65. dakikada sağ kanattan Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında Yiğit Efe Demir'in kafa vuruşu üstten auta gitti.
69. dakikada sağ kanattan Marco Asensio'nun ceza sahası içerisine ortasına ters vuruş yapan Veysel Sarı, topu kendi kalesine gönderdi: 2-2
90+4. dakikada sol kanattan Matteo Guendouzi'nin ortasına Marco Asensio'nun kafa vuruşunda top kale direğinin yakınından auta gitti.
90+7. dakikada Fred'in ceza sahasına havalandırdığı top Guendouzi'den sekerken, kale önünde Nene'in şutu üst direkten döndü.
İLK 11'LER
Antalyaspor: Julian, Hüseyin Türkmen, Veysel Sarı, Giannetti, Paal, Ceesay, Soner Dikmen, Doğukan Sinik, Ballet, Storm, Van de Streek.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Yiğit Efe Demir, Oosterwolde, Levent Mercan, Guendouzi, İsmail Yüksek, Kante, Asensio, Cherif, Kerem Aktürkoğlu.
TEDESCO YOK!
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Antalyaspor maçında hastalığı nedeniyle yer alamadı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco, viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alınmıştır. Rahatsızlığı sebebiyle bu akşam H. Antalyaspor ile oynayacağımız maçta takımımızın başında yer alamayacaktır. Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco'ya geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denilmişti.
FENERBAHÇE 5 DEĞİŞİKLİKLE SAHADA
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Hesap.com Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile son oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahada yer aldı.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki karşılaşmada, Nottingham Forest müsabakasına ilk 11'de başlayan kaleci Tarık Çetin, Mert Müldür, Archie Brown, Oğuz Aydın ve Dorgeles Nene'nin yerine kaleci Ederson Moraes, Levent Mercan, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo ve Marco Asensio görev yaptı.
Sarı-lacivertli ekip, Antalyaspor karşısına Ederson Moraes, Nelson Semedo, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Sidiki Cherif ilk 11'iyle çıktı.
UĞURLU'DAN TEK DEĞİŞİKLİK
Antalyaspor'da ise teknik direktör Sami Uğurlu, ligde son oynadıkları Zecorner Kayserispor maçının kadrosuna göre tek değişiklik yaptı.
Uğurlu, Dario Saric'in yerine Samuel Ballet'i ilk 11'de görevlendirdi.
Antalyaspor'un Fenerbahçe müsabakasındaki ilk 11'ini Julian, Hüseyin Türkmen, Veysel Sarı, Lautaro Giannetti, Kenneth Paal, Soner Dikmen, Jesper Ceesay, Doğukan Sinik, Nikola Storm, Sander Van de Streek ve Samuel Ballet oluşturdu.
ANTALYASPOR TARAFTARINDAN KOREOGRAFİ
Öte yandan her iki takımın oyuncuları, seremoni öncesi sahaya Vergi Haftası ve Yeşilay Haftası pankartlarıyla çıktı.
Kırmızı-beyazlı taraftarların tribünlerde sergilediği koreografi de ilgi çekti.