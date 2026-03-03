ALANYASPOR GALATASARAY CANLI | Cimbom, Türkiye Kupası’nda Alanyaspor deplasmanında! İşte Okan Buruk’un 11’i...

Ziraat Türkiye Kupası'nda format gereği grubundaki takımlardan dördüyle karşılaşacak Galatasaray, ilk haftada RAMS Başakşehir'i 1-0, ikinci haftada Fethiyespor'u 2-1 ve üçüncü haftada da İstanbulspor'u 3-1 yendi.

Grupta en üst sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, Corendon Alanyaspor galibiyetiyle 4'te 4 yapmayı hedefliyor. Alanyaspor ise grupta 7 puanla 2. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Victor, Aliti, Fatih Aksoy, Bruno, Enes Keskin, Makouta, Janvier, Hagi, Efecan Karaca, Güven Yalçın, İbrahim Kaya.

Galatasaray: Günay Güvenç, Boey, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Jakobs, İlkay Gündoğan, Nhaga, Asprilla, Sane, Ahmed Kutucu, Barış Alper Yılmaz.

NOTLAR

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma için rotasyona gitti.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, aktif dinlendirme amacıyla özel çalışmaya alınan Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın yanı sıra hafif ağrıları bulunan ve riske edilmek istenmeyen Roland Sallai, Yunus Akgün ile Mauro Icardi, kafileye dahil edilmedi.

Galatasaray'da Alanyaspor maçının kamp kadrosu şu şekilde:

Ismail Jakobs, Gabriel Sara, Leroy Sane, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Arda Yılmaz, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey.

OKAN BURUK: "LİDERLİK YARIŞI VAR"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. Buruk, "İki takımda da 7'şer değişiklik var. Oyunun devamında da değişiklikler olacak. Gelmeyen oyuncularımız var. Bu seyahati yapmasını istemediğimiz oyuncularımız var. Bugün oynamak isteyen, Galatasaray'ın her kulvardaki başarısını yukarı çekmek için mücadele edecek bir grubumuz var. Liderlik yarışı var. Berabere kalmamız ve kazanmamız halinde lider oluyoruz. Bu da seri başı olmak demek. Başakşehir - Trabzonspor maçı sonucuna göre de sıralama belirlenecek. Biz de fazla oyuncu oynatmak istiyoruz.

Taraftarlarımızın görmek istediği genç oyuncularımız var, Nhaga ve Asprilla gibi. Can Armando'yu da devamında oynatabiliriz. Çok oynayan Barış gibi bir oyuncumuz da var. Onu uzun süre kullanmayacağım işler istediğimiz gibi giderse. Savunma 4'lü olacak. Rakip 3'lü oynadığı için 3'lü baskıya da gidebiliyoruz. Bunu son maçın başında iyi yapamadık, devamında yaptık. Ön alan baskısı istediğim bir şey, bunu dengeli yapmamız gerek bugün." dedi.