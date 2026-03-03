Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira: "Bizim için utanç vericiydi"

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu dördüncü haftasında Corendon Alanyaspor, konuk ettiği Galatasaray'a 2-1 mağlup. Karşılaşmanın ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira açıklamalarda bulundu.

Joao Pereira, oynadıkları ilk yarının utanç verici olduğunu söyleyerek, arzunun olmadığını aktardı.

Pereira, "Bugün birinci yarı bizim için utanç vericiydi. Çünkü sahada ruh yoktu. Arzu yoktu. Savaşçı oyuncular yoktu ve bu şekilde bir şeyler başarmanız imkansız oluyor. Benim için açıkçası birinci yarı bir kabus gibiydi. Tabii ki sorumluluk benim. Çünkü hem oynayacak oyuncuları hem de taktiği ben seçiyorum ama tabii ki zor bir durum. Çünkü iyi oynamayabilirsiniz ama mücadele etmek zorundasınız. Her maç çünkü mücadele etmek bizim elimizde. Bugün sahada savaştan ziyade biraz daha savaşamayan insanlar olarak sahadaydık. Tabii ki bugün iyi bir takıma karşı oyandık. Son şampiyon, grupta da liderlerdi. Gol yiyebilirsiniz takıma karşı. Mağlup gelebilirsiniz ama asla pes edemezsiniz. Belki yanlış koşuyor olabilirsiniz ama koşmak zorundasınız. Koşuyu bırakmak, bu şekilde pes etmek aslında mağlubiyetin de ilk adımıdır. Devre arası soyunma odasında konuştuk. İlk yarıyı ben kesinlikle kabul etmediğimi söyledim. Tabii ki dediğim gibi benim sorumluluğum ama birinci yarı yaptığımız şeyler beni ve ekibimi kesinlikle yansıtmıyor. Çünkü sahada hiç hırs yoktu. İkinci yarı biraz daha farklı bir görüntü sergiledik. Golü attık. Bir tane daha gol atabilirdik. 1-2 gol de yiyebilirdik ama sonuç olarak sahada bir ruh vardı. Herkes koşuyordu. Kötü koşular olsa bile koşuyordu ve pes etmiyordu. Galatasaray da son dakikalarda birazcık zaman geçirmeye başladı. Çünkü geldiğimizi hissettiler" diye konuştu.

"PES ETMEYİ ASLA KABUL ETMEM"

Süper Lig'de Galatasaray'a karşı oynadıkları maç kadar bu maç iyi olmadıklarını da belirten Pereira, "Tabii ki ne olursa olsun ligdeki maçımız kadar iyi oynadığımız düşünmüyorum ama ikinci yarı ne olursa olsun daha iyiydik. İlk yarı ve ikinci yarı tamamen gece gündüz gibiydi. Her maç savaşmanız gerekiyor. Bir savaşta ölürsünüz ya da öldürürsünüz. Bazen ölürsünüz ama mücadele etmeden, mücadele olmadan ölemezsiniz. Ben öleceksem her şeyimi vererek ölmeliyim. Pes etmeyi asla kabul edemem. O yüzden birinci yarı bugün bizim için utanç vericiydi. Zor bir gün benim için. İkinci yarı daha iyiydik ama şimdi maalesef diğer sonuçlara, diğer gruplardaki maçlara bakmamız gerekiyor kupada devam edip etmeyeceğimiz görmek için. Son olarak da unutmayın, grubumuzda Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir ve biz vardık. Bugün maça lider çıkma ihtimali olarak çıktık aslında ve üçüncü bitirdik. Bu grubu görenler bize aslında şans vermediler ama bugün son maçta lider olma umuduyla çıktık ve bu gruptan hala çıkma ihtimalimiz var" ifadelerini kullandı.