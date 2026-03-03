ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarının ardından, 2026 Dünya Kupası için alarm verildi. İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj'ın "Bu saldırıdan sonra Dünya Kupası'na katılmamız çok zor" diyerek turnuvayı boykot edeceğini ilan etti. Gözler FIFA'nın üzerine çevrilirken kupanın ev sahiplerinden Meksika'daki iç çatışmaların da sürmesi organizasyondaki belirsizlikleri artırıyor.Masada iki olası senaryo bulunuyor. G Grubu'nun üç takımlı olarak oynatılması. veya İran'ın yerine başka bir federasyonun davet edilmesi. İran, çekilmezse grubundaki tüm maçları Amerika topraklarında oynayacak.FIFA'dan maç yerlerinin değiştirilmesine yönelik bir sinyal gelmedi.

