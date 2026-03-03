Fatih Tekke’den Mathias Lovik açıklaması! Onuachu cevabı

Başakşehir'in kadrosuna dikkat çeken Fatih Tekke, "Bu süreçte oynayabileceğimiz en zor kadroydu. İyi ve güçlü bir kadro, teknik adam takımı. Burayı geçmek önemliydi. Şimdi hemen deplasmanda Kayseri maçı var. Yine zor maç. Dinlenip bu maça hazırlanacağız" dedi.

Isınma çalışmaları sırasında sakatlanan Mathias Lovik ile ilgili Fatih Tekke, "Lovik'in arka adalesinde hissiyat oldu. Oynama isteği vardı, risk almak istemedim. En ufak şeyde 2-3 hafta oluyor, şimdi 4-5 günle kurtarabiliriz. Sahadaki tüm oyuncular ellerinden geleni yaptılar" şeklinde konuştu.