Serdal Adalı'dan 123.yıl paylaşımı: "İyi ki doğdun büyük Beşiktaş"

Beşiktaş Kulübünün 123. kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda iftar programının ardından gerçekleştirilen etkinliğe, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar katıldı.

Etkinlik, Beşiktaş Kulübünün kurucularının dualarla anılmasıyla başladı.

Serdal Adalı, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bu organizasyon bizim için farklı güzellikler barındırıyor. Bu güzel akşamda bir kez daha Beşiktaş taraftarıyla iftar sofrasında beraberiz. Beşiktaş'ı o kadar samimi, o kadar yürekten yaşıyoruz ki, bugün iftar saati bile 19.03'ü gösteriyor. Ayrıca bugün, büyük Beşiktaş'ımızın 123. kuruluş yıldönümünü kutluyoruz." diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ'IN NEFERİ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"

Başkan Serdal Adalı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ne mutlu bize ki, Türk sporunun öncü spor kulübü Beşiktaş'ın taraftarıyız. Bizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı için Samsun'a çıkarken ailesini emanet ettiği, Balkan Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda, Anadolu birliklerinde şehitler vermiş, göğsünde ay yıldızlı armasıyla milli takımımızı temsil etmiş tek kulüp olan Beşiktaş'ımızın neferi olmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

"ŞAMPİYONLUK ŞARKILARI SÖYLEYECEĞİZ"

Beşiktaş'ın ayağa kalkma döneminde olduğunu aktaran Adalı, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ta uzun zaman sonra ilk defa bir huzur, istikrar, güven ortamı hakim. Son dönemlerde yaptığımız birlik beraberlik çağrıları, olumlu hamleler, kurduğumuz sistem bu güven ortamının en önemli sebebi. Bu birlik beraberliğin en büyük göstergesi de birlikte gittiğimiz Kocaeli deplasmanıdır. Bu deplasman öyle bir kereliğine, gösteriş olsun diye yapılmadı. Biz sizinle, Beşiktaş için her zaman her yerde beraberiz. Deplasmana da gideceğiz, amatör branşlarda da birlikte olacağız, günü geldiğinde inşallah şampiyonluk şarkıları da söyleyeceğiz. Sizler de şahit oluyorsunuz. Bizler, kendini Kaf Dağı'nın ardında görenlerden değiliz. Bugün Beşiktaş Başkanı olma şerefini yaşayan Serdal Adalı da yıllar önce Adana'dan İstanbul'a Beşiktaş maçına kaçan bir çocuktu. Geldiğimiz makam mevki ne olursa olsun o Beşiktaşlı çocuk özünü hiç kaybetmedi. Evlatlarım da torunum da bu tribünlerde sizlerle birlikte Beşiktaş'ı destekledi. Ömrümüzün son anına kadar da bu böyle olacak."

"BEŞİKTAŞ'A SARILACAĞIZ"

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, "Bu yol uzun, bu yol zorlu ama zaman zaman üzüntüler de olsa, acı da çeksek üstesinden birlikte geleceğiz. Kendi yaralarımızı kendimiz saracağız ve yalnızca Beşiktaş'a sarılacağız. Bu uzun yolda sizi stadımızda, deplasmanlarda, salonlarda, amatör branşlarda, Kartal yuvalarında görmek istiyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Başkan Adalı'nın konuşmasının ardından Zübeyde Hanım Beşiktaş Bandosu bir gösteri gerçekleştirdi. Beşiktaş Kulübünün 123. kuruluş yıl dönümü kutlaması, marşlar ve tezahüratlar eşliğinde meşaleler yakılmasıyla sona erdi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Serdal Adalı, iftar organizasyonunun ardından resmi X hesabından da bir paylaşımda bulundu.

Serdal Adalı'nın paylaşımı şu şekilde:

"Değerli Beşiktaşlılar; Bugün Beşiktaşımızın 123. kuruluş yıldönümünde, saat 19.03'te büyük Beşiktaş taraftarının düzenlediği iftar organizasyonuna katıldık. Bereket ismiyle kurulan büyük Beşiktaş'ın bereketli sofrasında Beşiktaş duygusunu, ruhunu, coşkusunu yaşadık. Türk sporunun öncü spor kulübü, Armasındaki ay yıldızla Milli Takımımızı temsil etme hakkı kazanmış ilk ve tek spor kulübü, Balkan Harbi'nde, Kurtuluş Savaşı'nda şehitler veren Milli Mücadele'nin kulübü Beşiktaşımızın 123. yılını yürekten kutluyorum.

Bu güzel günü büyük bir coşkuyla kutlayan, Beşiktaş'ın büyük bir aile olduğunu bir kez daha gösteren taraftarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu birlik beraberlik, bu kenetlenme olduğu sürece Beşiktaş çok güzel günler görecek. Taraftarımızla, camiamızla birlikte omuz omuza uzun bir yol yürüyeceğiz, şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz.

Kurulduğu günden bu yana Beşiktaşımıza emek veren kurucularımız ve camia büyüklerimiz başta olmak üzere, büyük Beşiktaş camiasının her bir ferdine saygılarımı ve teşekkürlerimi iletiyorum. "Türk sporunun sarsılmaz temel taşı, milyonların gözbebeği, dorukların şanlı Beşiktaş'ı" 123. yılımız kutlu olsun. İyi ki doğdun büyük Beşiktaş!"