Giriş Tarihi: 4.03.2026 22:39

Beşiktaş'ta Hyeon-gyu Oh'tan 4. gol sevinci!

Beşiktaş'ın Güney Koreli santrforu Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlı formayla 4'üncü kez gol atma başarısı gösterdi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Beşiktaş, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 4-1 yendi. Siyah-beyazlıların golleri 26. dakikada Murillo, 38. dakikada Salih Uçan, 42. dakikada Hyeon-gyu Oh ve 80. dakikada Kartal Kayra'dan geldi.

Siyah-beyazlı takıma transfer olduktan sonra Süper Lig'de çıktığı 4 maçın 3'ünde fileleri havalandırmayı başaran Oh, kupayı da boş geçmedi.

Türkiye Kupası'nda da ilk kez boy gösteren 24 yaşındaki futbolcu, Rizespor mücadelesinde bulduğu golle 5 karşılaşmada 4 gole ulaşmış oldu.

