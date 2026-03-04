Sergen Yalçın: Ana hedefimiz Türkiye Kupası!

A Spor'a konuşan Sergen Yalçın çarpıcı ifadeler kullandı.

Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedeflediklerini belirten Sergen Yalçın, "Kupa, durum itibariyle bizde birinci pozisyonda. Ana hedefimiz kupa, bizim için çok değerli. Kazanırsak birinci bitireceğiz ve bu bize avantaj sağlayacak. Hedefimiz kazanmak. Kupada yolumuza devam etmek istiyoruz. Avrupa'ya çıkış kupa çok daha mantıklı duruyor. Kazanmak ve grubu birinci bitirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

