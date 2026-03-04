Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sergen Yalçın: Ana hedefimiz Türkiye Kupası!
Giriş Tarihi: 4.03.2026 20:15

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rizespor maçı öncesi konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 4'üncü ve son haftasında Beşiktaş, Rizespor'u konuk edecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rizespor ile oynanacak karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

A Spor'a konuşan Sergen Yalçın çarpıcı ifadeler kullandı.

Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedeflediklerini belirten Sergen Yalçın, "Kupa, durum itibariyle bizde birinci pozisyonda. Ana hedefimiz kupa, bizim için çok değerli. Kazanırsak birinci bitireceğiz ve bu bize avantaj sağlayacak. Hedefimiz kazanmak. Kupada yolumuza devam etmek istiyoruz. Avrupa'ya çıkış kupa çok daha mantıklı duruyor. Kazanmak ve grubu birinci bitirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

